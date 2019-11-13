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Москвичам расскажут о японском фольклоре в Доме Гоголя 

Управа района Арбат города Москвы + ещё 1 2 часа назад
Москвичам расскажут о японском фольклоре в Доме Гоголя
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Доцент кафедры филологии Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова Виктор Мазурик 14 ноября проведет лекцию в Мемориальном музее и научной библиотеке «Дом Гоголя».
Тему встречи посвятят афористическим жанрам японского фольклора и их роли в культуре страны. На сайте Дома Гоголя проинформировали, что лектор объяснит слушателям современную структуру этого вида искусства и обозначит его характерные изменения.
Лекция начнется в 18:30. Она состоится по адресу: Никитский бульвар, дом 7а.
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Теги:
Другое , Михаил Ломоносов , МГУ
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