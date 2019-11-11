Потерявший маму котенок восхитил соцсети

В социальных сетях появилось видео с котенком, который пытается отыскать маму. Ролик собрал множество восторженных комментариев.

Видео опубликовано в Instagram. На кадрах рыжий котенок выбирается из-под одеяла и зовет маму.

Комментаторы называют котенка очаровательным и отмечают, что их домашние питомцы начинают нервничать из-за жалобных звуков, которые он издает.

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Публикация от Cats of Instagram (@cats_of_instagram)

10 Ноя 2019 в 4:43 PST Ранее в Сети стало популярным видео, где кот спасает малыша от падения с лестницы.