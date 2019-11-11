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Потерявший маму котенок восхитил соцсети 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Потерявший маму котенок восхитил соцсети
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В социальных сетях появилось видео с котенком, который пытается отыскать маму. Ролик собрал множество восторженных комментариев.
Видео опубликовано в Instagram. На кадрах рыжий котенок выбирается из-под одеяла и зовет маму.
Комментаторы называют котенка очаровательным и отмечают, что их домашние питомцы начинают нервничать из-за жалобных звуков, которые он издает.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Cats of Instagram (@cats_of_instagram)
10 Ноя 2019 в 4:43 PST Ранее в Сети стало популярным видео, где кот спасает малыша от падения с лестницы.
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