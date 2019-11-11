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Guano Apes отпразднует 25-летие в Adrenaline Stadium 

Москва24 1 час назад
Guano Apes отпразднует 25-летие в Adrenaline Stadium
Фото: Mischa Lorenz
Guano Apes, любимцы российских ценителей альтернативного рока, празднуют в этом году 25-летие творческой деятельности. По такому случаю на новых концертах в Москве (17 ноября, Adrenaline Stadium) и Санкт-Петербурге (16 ноября, Aurora) группа исполнит как можно больше хитов со своих ранних альбомов. Ту самую "золотую" классику, которая сделала имя Guano Apes и вывела коллектив в высшую лигу. Олдовые ламповые боевики с добавкой наиболее ярких хитов новых альбомов — это именно то, что настоятельно просят поклонники группы и что получает на концертах самый горячий прием.
После рекордных по отзывам и сборам концертов, посвященных юбилею альбома Proud Like A God, Guano Apes предлагают "вспомнить все"!
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Теги:
Другое , Москва , Санкт-Петербург
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