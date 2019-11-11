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Финские почтальоны отказались работать днем 

Российская Газета 1 час назад
Национальная забастовка почтальонов, работающих в светлое время суток, начинается сегодня в Финляндии. Она продлится минимум 2 недели, сообщает РИА Новости.
Доставка печатных материалов (писем, журналов и рекламы) будет прервана. А вот работа, связанная с безопасностью и здоровьем, продолжится. В стачке не будут участвовать почтальоны, доставляющие корреспонденцию ночью (до 6 утра).
В минувший четверг почта и профсоюз начали переговоры о заключении коллективного договора. Но стороны не смогли договориться. Очередная встреча запланирована на 13 ноября.
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Теги:
Другое , РИА Новости , Финляндия
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