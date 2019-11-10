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Писатели поддержали Гусейнова, оскорбительно отозвавшегося о русском языке 

News.ru + ещё 3 12 часов назад
Писатели поддержали Гусейнова, оскорбительно отозвавшегося о русском языке
Фото: News.ru
Объединение «ПЭН-Москва» и ассоциация «Свободное слово» разместили заявление в поддержку филолога Гасана Гусейнова, на которого обрушился шквал критики за оскорбительное высказывание о современном русском языке.
Нам казалось, что советская традиция вынуждать к покаянию перед партией и народом самых ярких, талантливых, независимых, осталась в далёком прошлом, — пишут авторы заявления.
По их словам, такое мнение в итоге оказалось ошибочным.
Заявление писателей поддержали сотни людей, в числе которых филологи и журналисты.
Ранее News.ru писал, что Гусейнов отказался приносить извинения за слова о русском языке. По его мнению, не очень корректно следовать соответствующему требованию комиссии. Он рассказал, что коллеги по ВШЭ, вошедшие в состав комиссии, даже не связались с ним для получения комментария по поводу инцидента.
29 октября 2019 года Гасан Гусейнов на своей странице в Facebook назвал русский язык «убогим». Кроме того, он возмутился отсутствием в московских киосках иностранной прессы. Также он выразил удивление относительно россиян, живущих на Украине и при этом отказывающихся учить «мову».
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Теги:
Другое , Гасан Гусейнов , ВШЭ
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