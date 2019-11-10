Писатели поддержали Гусейнова, оскорбительно отозвавшегося о русском языке

Объединение «ПЭН-Москва» и ассоциация «Свободное слово» разместили заявление в поддержку филолога Гасана Гусейнова , на которого обрушился шквал критики за оскорбительное высказывание о современном русском языке.

Нам казалось, что советская традиция вынуждать к покаянию перед партией и народом самых ярких, талантливых, независимых, осталась в далёком прошлом, — пишут авторы заявления.

По их словам, такое мнение в итоге оказалось ошибочным.

Заявление писателей поддержали сотни людей, в числе которых филологи и журналисты.

Ранее News.ru писал, что Гусейнов отказался приносить извинения за слова о русском языке. По его мнению, не очень корректно следовать соответствующему требованию комиссии. Он рассказал, что коллеги по ВШЭ , вошедшие в состав комиссии, даже не связались с ним для получения комментария по поводу инцидента.

29 октября 2019 года Гасан Гусейнов на своей странице в Facebook назвал русский язык «убогим». Кроме того, он возмутился отсутствием в московских киосках иностранной прессы. Также он выразил удивление относительно россиян, живущих на Украине и при этом отказывающихся учить «мову».