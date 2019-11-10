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Модный плагиат: звёзды в одинаковых нарядах, которые выглядят абсолютно по-разному 

SM News 6 часов назад
Модный плагиат: звёзды в одинаковых нарядах, которые выглядят абсолютно по-разному
Фото: SM News
Дженнифер Лопес и Крис Дженнер
Обе эффектные женщины на разные мероприятия выбрали зеленый переливающийся наряд с стиле 80-х.
Аманда Пит и Меган Маркл
Меган выбрала шифоновое платье в стиле бохо-шик во время беременности для одного из официальных выходов, а голливудская актрисам Аманда Питт надела такое же на красную дорожку.
Марго Роби и Мелания Трамп
Звезда Голливуда Марго Роби поразила всех на премьере, надев платье в китайском стиле, а первая леди США, которая не только следит за модными тенденциями, а иногда и задаёт их, блистала в таком же на официальном визите.
Никки Хилтон и Николь Кидман
Звезды украсили собой разные красные дорожки в ярком платье цвета фуксии с оборками и рюшами. Обеим блондинкам оно, однозначно, к лицу.
Майли Сайрус и Дина Данэм
Хоть и звездные девушки выглядят совершенно по-разному и отличаются друг от друга телосложением: у Майли точеная фигурка, а Лина пропагандирует бодипозитив и отказывается подгонять своё тело под навязываемые индустрией моды стандарты красоты, обе надели этот черно-белый комбинезон в минималистичном стиле.
Донателла Версаче и Кристина Агилера
Тот случай, когда дизайнер захотела надеть платье собственной марки, заведомо зная, что какая-нибудь другая известная персона точно выберет его для выхода в свет.
Сальма Хайек и Ирина Шейк
Сальма, муж которой является влиятельным человеком в мире моды, так вдохновилась образом Ирины на подиуме, что незамедлительно приобрела его для себя и вскоре уже красовалась в нем перед фотографами.
Зои Саддама и Ким Кардашьян
Непредсказуемое совпадение: Зои с фигуркой статуэтки и Ким, которая ещё не пришла в форму после родов, в одинаковых платьях.
Риз Уизерспун и Пола Абдул
Школьное платье смотрится, хоть и по-разному, но, безусловно, потрясающе на обеих.
Наоми Уоттс и Линдси Лохан
Платье из материала с голографическим эффектом на девушках совершенно разных типов внешности.
Шакира и Пинк
Несколько лет назад модный дом Balmain свёл с ума всех модниц мира. Наряды этого бренда можно было часто встретить на звёздах на различных мероприятиях. Обе певицы, судя по всему, оказались поклонницами марки и выбрали одинаковые платья-мини из кожи, подобрав под них разную обувь и аксессуары.
Леди Гага и Бейонсе
Довольно спорный и провокационный наряд, но и обе звезды всегда отличались смелостью в выборе модных образов.
Кендалл Дженнер и Рита Ора
Эти две знаменитые девушки тоже стали «жертвами» увлечения модной маркой Balmain.
Люси Хейл и Селена Гомес
В потрясающем платье инфантильного фасона из красного атласа красовались две звезды, являя собой две разные версии набоковской Лолиты.
Майли Сайрус и Тараджи Хенсон
Кроме смелости в выборе наряда на выход и одинаковых платьев этих представительниц прекрасного пола ничего не объединяет.
Зои Салдана и Пэрис Хилтон
Два совершенно разных мотылька.
Кейт Миддлтон и Дрю Бэрримор
Монаршая особа и известная актриса в пестрых платьях в этническом стиле.
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Теги:
Другое , Майли Сайрус , Линдси Лохан , Тараджи Хенсон , Дженнифер Лопес , Крис Дженнер , Риз Уизерспун , Марго Роби , Николь Кидман , Рита Ора , Кейт Миддлтон , Шакира , Наоми Уоттс , Донателла Версаче , Сальма Хайек , Аманда Пит , Дрю Бэрримор , Кендалл Дженнер , Кристина Агилера , Пинк , Зои Салдана , Ирина Шейк , Никки Хилтон , Стефани Джерманотта , Ким Кардашьян , Пэрис Хилтон , Голливуд , США
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