Модный плагиат: звёзды в одинаковых нарядах, которые выглядят абсолютно по-разному

Обе эффектные женщины на разные мероприятия выбрали зеленый переливающийся наряд с стиле 80-х.

Меган выбрала шифоновое платье в стиле бохо-шик во время беременности для одного из официальных выходов, а голливудская актрисам Аманда Питт надела такое же на красную дорожку.

Звезда Голливуда Марго Роби поразила всех на премьере, надев платье в китайском стиле, а первая леди США , которая не только следит за модными тенденциями, а иногда и задаёт их, блистала в таком же на официальном визите.

Звезды украсили собой разные красные дорожки в ярком платье цвета фуксии с оборками и рюшами. Обеим блондинкам оно, однозначно, к лицу.

Хоть и звездные девушки выглядят совершенно по-разному и отличаются друг от друга телосложением: у Майли точеная фигурка, а Лина пропагандирует бодипозитив и отказывается подгонять своё тело под навязываемые индустрией моды стандарты красоты, обе надели этот черно-белый комбинезон в минималистичном стиле.

Тот случай, когда дизайнер захотела надеть платье собственной марки, заведомо зная, что какая-нибудь другая известная персона точно выберет его для выхода в свет.

Сальма, муж которой является влиятельным человеком в мире моды, так вдохновилась образом Ирины на подиуме, что незамедлительно приобрела его для себя и вскоре уже красовалась в нем перед фотографами.

Непредсказуемое совпадение: Зои с фигуркой статуэтки и Ким, которая ещё не пришла в форму после родов, в одинаковых платьях.

Школьное платье смотрится, хоть и по-разному, но, безусловно, потрясающе на обеих.

Платье из материала с голографическим эффектом на девушках совершенно разных типов внешности.

Шакира и Пинк

Несколько лет назад модный дом Balmain свёл с ума всех модниц мира. Наряды этого бренда можно было часто встретить на звёздах на различных мероприятиях. Обе певицы, судя по всему, оказались поклонницами марки и выбрали одинаковые платья-мини из кожи, подобрав под них разную обувь и аксессуары.

Довольно спорный и провокационный наряд, но и обе звезды всегда отличались смелостью в выборе модных образов.

Эти две знаменитые девушки тоже стали «жертвами» увлечения модной маркой Balmain.

Люси Хейл и Селена Гомес

В потрясающем платье инфантильного фасона из красного атласа красовались две звезды, являя собой две разные версии набоковской Лолиты.

Кроме смелости в выборе наряда на выход и одинаковых платьев этих представительниц прекрасного пола ничего не объединяет.

Два совершенно разных мотылька.

Монаршая особа и известная актриса в пестрых платьях в этническом стиле.