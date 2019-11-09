Собчак открыла тайны семьи Рудковской — Плющенко

Неожиданности, причем не самые приятные, ждали их с самого начала, — рассказывают 7days.ru.

Если судить по инстаграму — что до сих пор подписчики и делали — у Яны на редкость благополучная, счастливая и красивая жизнь. Любящий и знаменитый муж, талантливый сын, свои успешные проекты… Однако на деле не все так гладко.

Замученный тренировками и славой малыш Гном Гномыч начал проявлять характер, порой не с лучшей стороны. В отношениях с Евгением Плющенко тоже все не так безоблачно.

К примеру, Рудковская рассказала, что накануне конкурса «Новая волна» они с супругом серьезно поругались, в результате чего продюсер поехала на конкурс в одиночку, а Евгений отправился отдыхать в компании друзей.

Как утверждает Ксения Собчак, Яна — обычная женщина, которая создала себе «глянцевый» образ и изо всех сил пытается его сохранить.