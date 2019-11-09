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Собчак открыла тайны семьи Рудковской — Плющенко 

Рамблер + ещё 3 30 минут назад
Собчак открыла тайны семьи Рудковской — Плющенко
Фото: РИА Новости
Поклонники Яны Рудковской с нетерпением ждали первого выпуска шоу «ЯнаСупер», которое ведет Ксения Собчак.
Неожиданности, причем не самые приятные, ждали их с самого начала, — рассказывают 7days.ru.
Если судить по инстаграму — что до сих пор подписчики и делали — у Яны на редкость благополучная, счастливая и красивая жизнь. Любящий и знаменитый муж, талантливый сын, свои успешные проекты… Однако на деле не все так гладко.
Замученный тренировками и славой малыш Гном Гномыч начал проявлять характер, порой не с лучшей стороны. В отношениях с Евгением Плющенко тоже все не так безоблачно.
К примеру, Рудковская рассказала, что накануне конкурса «Новая волна» они с супругом серьезно поругались, в результате чего продюсер поехала на конкурс в одиночку, а Евгений отправился отдыхать в компании друзей.
Как утверждает Ксения Собчак, Яна — обычная женщина, которая создала себе «глянцевый» образ и изо всех сил пытается его сохранить.
Как писал «Рамблер», продюсер Яна Рудковская в ходе презентации шоу «ЯнаСупер» рассказала, что из-за проекта серьезно поссорилась с мужем, знаменитым фигуристом Евгением Плющенко, однако затем им удалось помириться.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Другое , Яна Рудковская , Ксения Собчак , Евгений Плющенко , журнал "7 Дней"
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