Строящийся космодром Восточный накроют 90-метровым шатром

Место строительства стартовой площадки на космодроме Восточный накроют 90-метровым шатром. Такое решение было принято, чтобы продолжить работы зимой. Об этом рассказал директор филиала дирекции ФКУ «Космодром Восточный» Игорь Оленичев.

По словам Оленичева, в шатёр размером 90 м на 35 м смогут заезжать автомобили и краны. Кроме того, будет осуществлено зимнее бетонирование совершенно уникальным способом.

В пресс-службе Роскосмоса ТАСС уточнили, что такая конструкция на космодроме будет применена впервые. Шатер начнут возводить в декабре.

Также стало известно, что объекты второй очереди космодрома — старт под тяжёлую ракету «Ангару», командный пункт и топливохранилище — строятся с опережением графика около месяца.

Ранее News.ru писал, что до конца года на космодром Восточный планируется доставить треть оборудования для стартового комплекса «Ангара».