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Строящийся космодром Восточный накроют 90-метровым шатром 

News.ru 1 час назад
Строящийся космодром Восточный накроют 90-метровым шатром
Фото: News.ru
Место строительства стартовой площадки на космодроме Восточный накроют 90-метровым шатром. Такое решение было принято, чтобы продолжить работы зимой. Об этом рассказал директор филиала дирекции ФКУ «Космодром Восточный» Игорь Оленичев.
По словам Оленичева, в шатёр размером 90 м на 35 м смогут заезжать автомобили и краны. Кроме того, будет осуществлено зимнее бетонирование совершенно уникальным способом.
В пресс-службе Роскосмоса ТАСС уточнили, что такая конструкция на космодроме будет применена впервые. Шатер начнут возводить в декабре.
Также стало известно, что объекты второй очереди космодрома — старт под тяжёлую ракету «Ангару», командный пункт и топливохранилище — строятся с опережением графика около месяца.
Ранее News.ru писал, что до конца года на космодром Восточный планируется доставить треть оборудования для стартового комплекса «Ангара».
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Теги:
Другое , ИТАР-ТАСС
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