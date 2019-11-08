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Пожилые россияне станцевали на балу 

Lenta.ru 1 час назад
Пожилые россияне станцевали на балу
Фото: Lenta.ru
Во Владивостоке волонтеры устроили для россиян старшего возраста «Осенний бал». Об этом сообщает «ФедералПресс».
По информации издания, в мероприятии приняли участие более 200 человек. На нем даже выбрали королеву — ей стала участница ансамбля «Вдохновение» Валентина Доброва.
«Мало обеспечить условия для продления жизни людей — очень важно сделать эту жизнь благополучной, активной и позитивной в любом возрасте», — отметила исполняющая обязанности директора краевого департамента труда и социального развития Светлана Красицкая.
Она также подчеркнула, что провести бал удалось во многом благодаря нацпроекту «Демография».
Уход за пожилыми людьми является одной из основных задач нацпроекта «Демография» и входящего в него федерального проекта «Старшее поколение», который нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей. До 2024 года планируется создать систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Существующие организации соцобслуживания будут отремонтированы, новые построят по мировым стандартам. Для этого на нацпроект «Демография» выделено более трех триллионов рублей.
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Теги:
Другое , Владивосток
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