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Украинская сторона заявила о готовности к разведению сил в районе Петровского 

ТАСС 1 час назад
КИЕВ, 8 ноября. /ТАСС/. Киев готов начать разведение сил и средств в районе Петровского 8 ноября в 12:00 (13:00 мск). Об этом в пятницу на брифинге заявил командующий силовой операцией в Донбассе Владимир Кравченко.
"Семидневный режим тишины в Петровском соблюден. Сегодня в 12:00 мы запустим белую ракету, что будет сигналом для противника о нашей готовности к разведению", — сказал он.
"Практическое разведение сил и средств в районе Петровского будет проходить в течение трех дней", — уточнил командующий.
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Теги:
Другое , Владимир Кравченко , ИТАР-ТАСС , Киев
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