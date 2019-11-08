Украинская сторона заявила о готовности к разведению сил в районе Петровского

КИЕВ , 8 ноября. /ТАСС/. Киев готов начать разведение сил и средств в районе Петровского 8 ноября в 12:00 (13:00 мск). Об этом в пятницу на брифинге заявил командующий силовой операцией в Донбассе Владимир Кравченко

"Семидневный режим тишины в Петровском соблюден. Сегодня в 12:00 мы запустим белую ракету, что будет сигналом для противника о нашей готовности к разведению", — сказал он.

"Практическое разведение сил и средств в районе Петровского будет проходить в течение трех дней", — уточнил командующий.