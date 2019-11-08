Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Горшка превратили в голосовой помощник 

Популярная механика + ещё 3 3 часа назад
Горшка превратили в голосовой помощник
Фото: Популярная механика
Все желающие на платформе «Яндекс. Диалоги» могу создавать собственные навыки (приложения для «Алисы») и этим воспользовался один из разработчиков компании, вдохновившись комиксом петербургского художника Дюрана, сообщает «Медуза».
Взяв за основу фразы с рисунков, разработчик использовал их в качестве ответов на голосовые команды. В частности, если спросить о новостях в мире, то система воспроизведёт строчки «Гибнут урожаи, а вокруг — чума и голод, и ветра залетные приносят жуткий холод» из песни «Некромант», а на просьбу включить свет голосовой помощник отреагирует цитатой «Мне больно видеть белый свет! Мне лучше в полной темноте» из песни «Проклятый старый дом». В случае, когда команда отличается от того, что было в тексте комиксов, виртуальный Горшок ответит восклицанием «Хой!».
Напомним, Михаил Горшенёв ушёл из жизни в ночь с 18 на 19 июля 2013 года в возрасте 39 лет. После смерти музыканта группа «Король и Шут» распалась и выступает только в рок-опере TODD. «Пообщаться» с музыкантом можно после команды «Алиса, включи навык голосовой помощник Горшок» для умной колонки или смартфона с голосовым помощником.
Видео дня. Подумали, что гей: студента отчисляют из ВУЗа
Популярная механика: последние новости
"Яндекс" представил ровер для Москвы "Яндекс" представил ровер для Москвы Жителям Подмосковья грозит “химический СПИД” Жителям Подмосковья грозит “химический СПИД” Роботы научились ориентироваться на местности Роботы научились ориентироваться на местности
Комментарии 
Теги:
Другое , Михаил Горшенев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крышу сорвало»: в причине бойни в Забайкалье усомнились
«Крышу сорвало»: в причине бойни в Забайкалье усомнились 355
Россия уличила США во лжи
Россия уличила США во лжи
В Бишкеке прогремели три взрыва
В Бишкеке прогремели три взрыва 63
Россия раскрыла причину сложных отношений с Западом
Россия раскрыла причину сложных отношений с Западом 16
На Украине раскрыли богатство Зеленского
На Украине раскрыли богатство Зеленского
Видео
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
00:22
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
Происшествия
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
00:49
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
Украина В мире
Россия уличила США во лжи
01:15
Россия уличила США во лжи
Армия Оружие
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
00:20
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
Оружие Армия
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Пугачева высказалась после концерта в Минске
01:18
Пугачева высказалась после концерта в Минске
Шоу-бизнес
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
01:27
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
Шоу-бизнес
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Пока вы не уснули: В Сети говорят о тяжелой болезни Лукашенко
00:30
Пока вы не уснули: В Сети говорят о тяжелой болезни Лукашенко
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение