Горшка превратили в голосовой помощник

Все желающие на платформе «Яндекс. Диалоги» могу создавать собственные навыки (приложения для «Алисы») и этим воспользовался один из разработчиков компании, вдохновившись комиксом петербургского художника Дюрана, сообщает «Медуза».

Взяв за основу фразы с рисунков, разработчик использовал их в качестве ответов на голосовые команды. В частности, если спросить о новостях в мире, то система воспроизведёт строчки «Гибнут урожаи, а вокруг — чума и голод, и ветра залетные приносят жуткий холод» из песни «Некромант», а на просьбу включить свет голосовой помощник отреагирует цитатой «Мне больно видеть белый свет! Мне лучше в полной темноте» из песни «Проклятый старый дом». В случае, когда команда отличается от того, что было в тексте комиксов, виртуальный Горшок ответит восклицанием «Хой!».