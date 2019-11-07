В Южной Корее заживо похоронили 25 тысяч человек

Необычная тенденция наблюдается в последние годы в Южной Корее . Там стала весьма популярна такая услуга, как «похороны» еще живых людей.

По сведениям Reuters, за семь лет работы один из центров, специализирующихся на этом, «похоронил заживо» 25 тысяч человек.

Это — люди, которые пожелали по-настоящему отрепетировать собственные похороны и таким образом обрести уверенность в завтрашнем дне.

Интересно, что через погребальный обряд желают пройти как юные, так и уже достаточно пожившие южнокорейцы.

После того, как они ложатся в гробы, а служащие накрывают их крышками и символично постукивают по ним молоточками, «умершие» остаются в полной темноте наедине со своими мыслями минут на 10.

Клиенты отмечают: этого времени им хватает, чтобы вспомнить пережитое — как плохое, так и хорошее, извлечь уроки из прошлого, попросить бога отпустить им грехи и подумать о будущем — солнечном, радостном и прекрасном.

Руководство центра, организующего «похороны», считает, что такая церемония оказывает положительное психологическое воздействие на людей и действительно помогает людям начать жить по-другому, передает ТАСС.

Для Южной Кореи это весьма актуально, поскольку уровень самоубийств в этой стране очень высок.