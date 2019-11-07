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Цифровую подпись хотят дополнительно защитить от мошенников 

Парламентская газета 1 час назад
Цифровую подпись хотят дополнительно защитить от мошенников
Фото: Парламентская газета
Законопроект, который вводит в законодательство ряд понятий, связанных с квалифицированной электронной подписью, Государственная Дума рассмотрит в первом чтении на заседании 7 ноября.
Группа членов Совета Федерации, в том числе Владимир Кравченко, Любовь Глебова и Михаил Пономарёв, внесла документ в Госдуму 5 июля. Изменения планируются в несколько законодательных актов, в том числе Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Предлагается усовершенствовать регулирование в сфере электронной подписи. В частности, сенаторы предлагают решить проблему невозможности применения для идентификации и аутентификации в информационных системах разных ведомств при получении госуслуг и направлении межведомственных запросов один сертификат ключа проверки электронной подписи.
Для этого предлагается ввести единое требование к универсальной усиленной квалифицированной электронной подписи, которая формируется с использованием средств криптографической защиты информации. Такую подпись можно будет использовать в любых видах гражданско-правовых отношений.
Также документ вводит понятие и устанавливает механизм использования метки доверенного времени — это достоверная информация в электронной форме о дате и времени подписания электронного документа.
Кроме того, устанавливается, что аккредитованные удостоверяющие центры (УЦ) смогут хранить ключ электронной подписи, при этом к таким центрам предъявляются чёткие требования.
Предусматривает создание института доверенных третьих сторон. Это организации с полномочиями проверять электронные подписи в электронных документах в фиксированный момент времени, а также документально подтверждать результаты такой проверки.
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Теги:
Другое , Любовь Глебова , Михаил Пономарев , Владимир Кравченко , Госдума , Совет Федерации
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