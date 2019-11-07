Цифровую подпись хотят дополнительно защитить от мошенников

Законопроект, который вводит в законодательство ряд понятий, связанных с квалифицированной электронной подписью, Государственная Дума рассмотрит в первом чтении на заседании 7 ноября.

Предлагается усовершенствовать регулирование в сфере электронной подписи. В частности, сенаторы предлагают решить проблему невозможности применения для идентификации и аутентификации в информационных системах разных ведомств при получении госуслуг и направлении межведомственных запросов один сертификат ключа проверки электронной подписи.

Для этого предлагается ввести единое требование к универсальной усиленной квалифицированной электронной подписи, которая формируется с использованием средств криптографической защиты информации. Такую подпись можно будет использовать в любых видах гражданско-правовых отношений.

Также документ вводит понятие и устанавливает механизм использования метки доверенного времени — это достоверная информация в электронной форме о дате и времени подписания электронного документа.

Кроме того, устанавливается, что аккредитованные удостоверяющие центры (УЦ) смогут хранить ключ электронной подписи, при этом к таким центрам предъявляются чёткие требования.

Предусматривает создание института доверенных третьих сторон. Это организации с полномочиями проверять электронные подписи в электронных документах в фиксированный момент времени, а также документально подтверждать результаты такой проверки.