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Россиянка утонула в горах семечек 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянка утонула в горах семечек
Фото: Lenta.ru
Сотрудница предприятия на станции Сара в Оренбургской области свалилась в заполненный семенами подсолнечника металлический короб и задохнулась, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
По предварительным данным, инцидент произошел в ночь на 1 ноября. 58-летняя женщина выполняла работы по сушке на складе участка АО «Саринский элеватор». После падения в короб ее затянуло в воронку, по которой подавались семена. Она умерла в результате механической асфиксии от закрытия дыхательных путей.
Следователи начали доследственную проверку инцидента.
В июле в селе Солдатское Воронежской области погиб 12-летний школьник, которого засыпало песком во время игры на песчаном карьере. Трое других мальчиков также оказались под завалами, но они выжили.
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Теги:
Другое , СКР , Оренбургская Область
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