«Бомба могла быть нетронутой»: Анджелину Джоли эвакуировали со съемок

Голливудская актриса Анджелина Джоли и звезда сериала «Игра престолов» Ричард Мэдден были эвакуированы со съемочной площадки фильма «Вечные» на Канарских островах из-за обнаруженной бомбы. Во время работы члены творческой группы наткнулись на снаряд, который оказался неразорвавшейся миной предположительно времен Второй мировой войны, передает The Sun.

«Это было ужасно — бомба могла быть там нетронутой в течение десятилетий, но кто знает, что могло бы произойти, если бы ее не увидели», — сказал очевидец.

Обнаружив снаряд, кинематографисты оперативно вызвали саперов, которые эвакуировали всех членов съемочной группы на безопасное расстояние и обезвредили мину. Специалисты подтвердили, что в военные годы гитлеровцы имели базу на территории испанских островов, и бомба могла много лет храниться в земле.

Фильм «Вечные», съемки которого были приостановлены на несколько дней, станет адаптацией одноименного комикса издательства Marvel. Продюсер Кевин Файги, режиссер Хлоя Чжао и сценаристы Мэттью и Райан Фирпо начали работу над этим проектом в 2018 году, а непосредственно съемки стартовали этим летом.

Автором истории о «вечной расе сверхлюдей» является художник Джек Кирби . Согласно его произведению, наделенные необычными способностями человекоподобные существа появились более 5 млн лет назад из-за генетических экспериментов и стали альтернативной ветвью эволюционного развития во вселенной Marvel.

По словам Кирби, на создание «Вечных» его вдохновили сюжеты античной мифологии, поэтому некоторые герои комикса были названы именами древнегреческих богов.

Актерский состав ленты огласили в июле на фестивале Comic-Con в Сан-Диего: помимо Джоли и Мэддена в него вошли Сальма Хайек Джемма Чан , Кумэйл Нанджиани, Кит Харингтон и другие. Джоли играет в ленте роль воительницы Тены, наделенную сверхчеловеческой силой, животной ловкостью, выносливостью и усиленными рефлексами. В интервью People 44-летняя актриса призналась, что для этой роли от нее требовалась хорошая физическая подготовка, включающая максимально разноплановые тренировки «от мечей до балета».

«Она — боец. И я готова приложить все усилия, чтобы предоставить Вселенной Marvel такую Тену, которую она заслуживает», — сказала Джоли.

Для съемок в «Вечных» она прилетела на Канарские острова с детьми: папарацци засняли звезду во время отдыха на яхте с 11-летними Ноксом и Вивьен. Согласно западным СМИ, ребята часто путешествуют вместе с матерью во время ее работы, удаленно занимаясь учебой по специальным программам. Других детей Джоли, включая ее первую биологическую дочь Шайло Нувель, на отдыхе замечено не было.

Летом издание NW со ссылкой на подругу Джоли сообщило, что девочка хочет переехать к своему отцу Брэду Питту из-за усталости от пристального внимания со стороны фанатов матери.

«Их дом похож на зону бедствия, и Шайло больше не может этого выносить. Она поставила Анджелину перед фактом своего переезда, разрешения не спрашивала. Конечно, поступок Шайло опустошит Энджи, ведь она нуждается в детях», — рассказала женщина, представившаяся приятельницей звезды.

Согласно изданию, Питт очень обрадовался решению дочери и с нетерпением ожидал ее в своем доме. Также Шайло заявила о готовности переехать к родителям актера Уильяму и Джейн, если жить у отца не получится.

«Конечно, Брэд ликует, но самое страшное, что и другие дети могут последовать примеру Шайло. Они тоже устали от поведения матери. Так что уже к концу лета Брэд может полностью взять на себя обязанности по заботе о детях», — поделилась знакомая семьи.

По ее мнению, все пятеро братьев и сестер Шайло могут вскоре последовать ее примеру. «Никто не удивится, если к концу лета Брэд будет жить в доме с шестью детьми на постоянной основе», — заключила предполагаемая приятельница.

Позднее издание Gossip Cop сообщило, что Джоли была замечена на художественной выставке в Лос-Анджелесе с Шайло и другой дочерью Захарой. Согласно источнику журнала, во время прогулки с мамой оба ребенка выглядели счастливыми.