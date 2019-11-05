«Горе от ума»: В Думе объяснили, почему не прав Киселев

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке рассказал в эфире НСН, почему телеведущий Дмитрий Киселев обвиняет гуманитариев в протестных настроениях. Протестные настроения в российском обществе обусловлены большим количеством выпускников гуманитарных вузов. Такое мнение выразил телеведущий Дмитрий Киселев. По его словам, система высшего образования в стране представляет собой «конвейер, создающий недовольных». Прежде всего, это касается студентов-гуманитариев, протестные настроения которых связаны с низким качеством образования при «сверхожиданиях и сверхамбициях», которые затем оборачиваются разочарованием, обидой и недовольством властью. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в интервью НСН рассказал, насколько Киселев неоригинален в своих умозаключениях. «Если вы помните, Фамусов в "Горе от ума" говорит следующее: "Ученье — вот беда! Ученость — вот причина! Безумных развелось идей, и дел, и мнений!" Поэтому "уважаемый" Дмитрий Киселев ничего нового не придумал, он просто повторяет Фамусова», — отметил парламентарий. Он выразил убежденность, что в современной России не избыток, а недостаток гуманитарного образования. Протесты под давлением. России предсказали рост числа митингов «Это сказывается, прежде всего, в том, что практически во всех технических вузах резко сокращены гуманитарные предметы. История отечества, философия. Прежде российский инженер, равно советский инженер отличался от американского как раз широкой гуманитарной подготовкой. Помните, как говорил Маяковский: если американец занимается молотками, то о молотках он знает все. Но о топорах уже не знает ничего. Российский инженер знал не только о молотках и о топорах, он еще был способен обсуждать литературу, общественную жизнь. Теперь российское образование резко повернулось в сторону прагматизации. Преподаватели ориентируются на стандарт, если говорить о школе, это ЕГЭ. И меньше учат старшеклассников и студентов мыслить», — пояснил собеседник НСН. Что касается протестных настроений, то Смолин не увидел разницы между гуманитариями и не гуманитариями. «Истоки протестных настроений надо искать в других местах. Например, президент провозглашает экономический прорыв. Но никакого экономического прорыва не происходит, экономика как стагнирует, так и будет стагнировать. Вот вам один источник протестных настроений. Шесть лет подряд падает жизненный уровень населения. Вот другой источник протестных настроений. И часть протестных настроений вызвана избытком запретительных законов, которые принимает парламент вместе с правительством и администрацией президента . Я считаю, что протестных настроений в России меньше, чем могло бы быть, учитывая нашу реальную экономическую ситуацию», — заключил депутат. Напомним, летом в Москве и в других городах России прошли массовые акции протеста против нарушения избирательных прав. В них приняло участие большое количество молодежи, как школьников, так и студентов. В результате против целого ряда участников акций были заведены уголовные дела.

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