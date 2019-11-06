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Галкин намекнул, что пропустил концерт в Минске по вине самой Пугачевой 

Teleprogramma.pro + ещё 1 2 часа назад
Галкин намекнул, что пропустил концерт в Минске по вине самой Пугачевой
Фото: Teleprogramma.pro
Алла Пугачева в последние годы выступает крайне редко. Она всю себя посвятила двойняшкам Лизе и Гарри. Артистка не раз признавалась, что ухаживает за собой и стильно одевается только ради детей. В этом году она сделала исключение ради своего юбилея. Она дала концерт в Москве, на который попали немногие, а недавно выступила с аншлагом в Минске. Многие удивились, так как в ответственный момент рядом с ней не было мужа Максима Галкина. больше по теме Имплант в подбородок: косметолог объяснила, за счет чего преобразилась ПугачеваПоклонники заметили, что певица стала неузнаваема. Эксперт не исключает, что звезда обращалась не только к косметологам, но и пластическим хирургам. Только спустя несколько дней после концерта юморист объяснил, почему пропустил концерт супруги. как оказалось, в этом виновата сама Примадонна. Она сама назначила дату выступления. В тот момент у самого Максима все гастроли уже были расписаны. «Я не смог быть на концерте Аллы в Минске, потому что она приняла решение дать этот концерт, когда у меня уже висели мои афиши в других городах. Но по свидетельствам очевидцев это было что-то невероятное», — высказался шоумен. «Конечно, Алла — это феномен, не только феномен певицы и актрисы, но ещё и уникальный в своём роде пример полувекового единения со зрителем, неразрывной связи музыки, голоса и слушателя, взаимопроникновения своей судьбы, судьбы страны и каждого, чьё сердце откликалось на её песни», — добавил он. View this post on Instagram
A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on Nov 6, 2019 at 5:52am PST Галкин решил собрать видео фанатов Аллы Борисовны, которые побывали на ее концерте. На кадрах видно и слышно, что все они остались под впечатлением от голоса и шарма великой певицы. Поклонники поблагодарили мужа звезды. они отметили, что действительно получили много эмоций на ее концерте. К слову, когда Пугачева вернулась в Москву, то сразу встретилась с умжем и провела с ним романтический вечер.
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Теги:
Другое , Максим Галкин , Алла Пугачева , Минск , Москва
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