Ивлеева примерила образ Влада Листьева?

Настя Ивлеева в очередной раз удивила поклонников.

Популярная блогерша выложила в инстаграм фотографию, где она стоит со старым микрофоном. У Ивлеевой — свитер «ромбами», который носили и женщины и мужчины несколько лет назад, прическа унисекс и мужские очки, тоже в стиле ретро.

«Вот и настала пора осенних интервью! Благодать!», — написала она в микроблоге.

Казалось бы, к чему этот странноватый для боевой блондинки имидж? Разгадка кроется в хэштеге «#владлистьев».

Действительно, получив подсказку, можно заметить определенные нюансы сходства.

Намек поняли далеко не все подписчики — большинство фолловеров просто выразили свое одобрение тому, что Ивлеева горазда на разные выдумки и скучать поклонникам не дает