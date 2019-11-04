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Ивлеева примерила образ Влада Листьева? 

Рамблер 10 минут назад
Ивлеева примерила образ Влада Листьева?
Фото: Instagram
Настя Ивлеева в очередной раз удивила поклонников.
Популярная блогерша выложила в инстаграм фотографию, где она стоит со старым микрофоном. У Ивлеевой — свитер «ромбами», который носили и женщины и мужчины несколько лет назад, прическа унисекс и мужские очки, тоже в стиле ретро.
«Вот и настала пора осенних интервью! Благодать!», — написала она в микроблоге.
Казалось бы, к чему этот странноватый для боевой блондинки имидж? Разгадка кроется в хэштеге «#владлистьев».
Действительно, получив подсказку, можно заметить определенные нюансы сходства.
Намек поняли далеко не все подписчики — большинство фолловеров просто выразили свое одобрение тому, что Ивлеева горазда на разные выдумки и скучать поклонникам не дает
Как писал «Рамблер», Владислав Листьев, легендарный глава ОРТ (Первого канала), был убит 1 марта 1995 года.
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Редактор:  Ирина Лебедева
Теги:
Другое , Шоу-бизнес , Влад Листьев , Владислав Листьев , Первый канал
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