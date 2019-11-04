В Москве назвали число раскрытых благодаря видеосистеме преступлений

С начала 2019 года в Москве раскрыли более 3 тыс. преступлений благодаря использованию системы видеораспознавания лиц, заявили в пресс-службе столичного главка МВД России

«На сегодня эта система работает эффективно. С начала 2019 года с помощью неё в столице было раскрыто 3249 преступлений», — цитирует представителя московской полиции ТАСС.

Он уточнил, что проект проводится в рамках правоохранительного сегмента программного комплекса «Безопасный город» и открывает новые возможности для розыска и задержания подозреваемых в преступлениях.

«Если раньше на инструктажах сотрудники правоохранительных органов информацию о разыскиваемых лицах получали в виде примет, фотокомпозиционных портретов на бумажных носителях, то сейчас появилась возможность этот процесс автоматизировать», — подчеркнули в МВД Москвы.