Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве назвали число раскрытых благодаря видеосистеме преступлений 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
С начала 2019 года в Москве раскрыли более 3 тыс. преступлений благодаря использованию системы видеораспознавания лиц, заявили в пресс-службе столичного главка МВД России.
«На сегодня эта система работает эффективно. С начала 2019 года с помощью неё в столице было раскрыто 3249 преступлений», — цитирует представителя московской полиции ТАСС.
Он уточнил, что проект проводится в рамках правоохранительного сегмента программного комплекса «Безопасный город» и открывает новые возможности для розыска и задержания подозреваемых в преступлениях.
«Если раньше на инструктажах сотрудники правоохранительных органов информацию о разыскиваемых лицах получали в виде примет, фотокомпозиционных портретов на бумажных носителях, то сейчас появилась возможность этот процесс автоматизировать», — подчеркнули в МВД Москвы.
Видео дня. Зеленского пропустили через «коридор позора»
RT на русском: последние новости
МВД России создаст подразделения по борьбе с преступностью в сфере IT МВД России создаст подразделения по борьбе с преступностью в сфере IT При стрельбе в Москве убит начальник центра «Э» МВД Ингушетии При стрельбе в Москве убит начальник центра «Э» МВД Ингушетии В аэропорту Оренбурга рассказали о планах по развитию В аэропорту Оренбурга рассказали о планах по развитию 
Теги:
Другое , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве заявили о попытке свергнуть Зеленского
В Киеве заявили о попытке свергнуть Зеленского 5
Не то продаем: почему буксует российская оборонка
Не то продаем: почему буксует российская оборонка 298
«Уральские пельмени» выиграли полмиллиона в «Форт Боярд»
«Уральские пельмени» выиграли полмиллиона в «Форт Боярд» 1
На Украине изобрели «несбиваемую» ракету
На Украине изобрели «несбиваемую» ракету 101
Фото главы офиса Зеленского без зубов вызвало ажиотаж
Фото главы офиса Зеленского без зубов вызвало ажиотаж 279
Видео
На юге России может открыться купальный сезон
00:30
На юге России может открыться купальный сезон
Погода Общество
Захарова разобрала фейк The New York Times
02:55
Захарова разобрала фейк The New York Times
Политика Другое
«Меня спас Чернышев»: Навка едва не разбилась
05:56
«Меня спас Чернышев»: Навка едва не разбилась
Шоу-бизнес
Умерла Мари Лафоре
03:05
Умерла Мари Лафоре
В мире Европа
«Меня обманывали»: Игорь Крутой рассказал о болезни
01:43
«Меня обманывали»: Игорь Крутой рассказал о болезни
Шоу-бизнес
Смерть главы Центра «Э» отпраздновали салютом
00:23
Смерть главы Центра «Э» отпраздновали салютом
Происшествия
Звезда «Убойной силы» объяснила дебош на борту самолета
00:36
Звезда «Убойной силы» объяснила дебош на борту самолета
Шоу-бизнес
Визит Путина в Венгрию вывел Запад из себя
04:00
Визит Путина в Венгрию вывел Запад из себя
Политика
«Роскошные подарки»: Бузова поздравила Симоньян
00:28
«Роскошные подарки»: Бузова поздравила Симоньян
Шоу-бизнес
Латвия готовится нейтрализовать «зеленых человечков»
01:39
Латвия готовится нейтрализовать «зеленых человечков»
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение