Депутат Рады пригрозил отрезать голову случайному прохожему

Депутат Верховной Рады пригрозил отрезать голову случайному прохожему

Депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива попал в скандал. Он пригрозил случайному прохожему физической расправой. Угрозы стали реакцией на корректный, хотя и неудобный вопрос.

Скандал произоешл у здания Верховной Рады . Депутат садился в автомобиль. Его сопровождала охрана. Прохожий спросил парламентария, прячется ли он от народа.

«Ты что, придурок?» — возмутился Илья Кива: «Я тебе сейчас голову отрежу!»

Происходящее попало на кадры видеосъемки. Цитировать его нельзя, так как кадры содержат обсценную лексику.