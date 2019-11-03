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Депутат Верховной Рады пригрозил отрезать голову случайному прохожему 

Аргументы Недели 9 часов назад
Депутат Рады пригрозил отрезать голову случайному прохожему
Фото: Аргументы Недели
Депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива попал в скандал. Он пригрозил случайному прохожему физической расправой. Угрозы стали реакцией на корректный, хотя и неудобный вопрос.
Скандал произоешл у здания Верховной Рады. Депутат садился в автомобиль. Его сопровождала охрана. Прохожий спросил парламентария, прячется ли он от народа.
«Ты что, придурок?» — возмутился Илья Кива: «Я тебе сейчас голову отрежу!»
Происходящее попало на кадры видеосъемки. Цитировать его нельзя, так как кадры содержат обсценную лексику.
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Теги:
Другое , Илья Кива , Верховная Рада
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