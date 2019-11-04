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Искусственный интеллект будет ставить диагнозы россиянам вместо врачей 

Ura.Ru + ещё 3 1 час назад
Искусственный интеллект будет ставить диагнозы россиянам
Фото: Ura.Ru
На основе анализов биоматериалов диагноз россиянам поставит искусственный интеллект (ИИ). Правительство намерено внедрить ИИ в работу поликлиник в 2021 году.
Предполагается, что искусственный интеллект изучит образцы тканей, крови и мочи, полученные от пациентов с различными болезнями, в том числе онкологией и нейродегенеративными заболеваниями (группа прогрессирующих, наследственных или приобретенных заболеваний нервной системы — прим.ред.), после чего результаты сверят с клиническими данными других лечебных учреждений, а затем пациенту распишут персональное лечение, рассказали РИА «Новости» в компании CoBrain-Analytics, занимающейся проектировкой ИИ.
«Пациент пройдет предварительные тесты и сдаст биоматериал, а затем получит персональное лечение. Возможности искусственного интеллекта будут использованы и для разработки новых препаратов», — отметили в компании.
Ранее глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что в большинстве российских регионов происходят массовые увольнения врачей, связанные с низкими зарплатами. В ведомстве уточнили, что сокращения зарегистрированы в 55 регионах страны.
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Теги:
Другое , Вероника Скворцова , Минздрав РФ , РИА Новости
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