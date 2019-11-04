Искусственный интеллект будет ставить диагнозы россиянам вместо врачей

На основе анализов биоматериалов диагноз россиянам поставит искусственный интеллект (ИИ). Правительство намерено внедрить ИИ в работу поликлиник в 2021 году.

Предполагается, что искусственный интеллект изучит образцы тканей, крови и мочи, полученные от пациентов с различными болезнями, в том числе онкологией и нейродегенеративными заболеваниями (группа прогрессирующих, наследственных или приобретенных заболеваний нервной системы — прим.ред.), после чего результаты сверят с клиническими данными других лечебных учреждений, а затем пациенту распишут персональное лечение, рассказали РИА «Новости» в компании CoBrain-Analytics, занимающейся проектировкой ИИ.

«Пациент пройдет предварительные тесты и сдаст биоматериал, а затем получит персональное лечение. Возможности искусственного интеллекта будут использованы и для разработки новых препаратов», — отметили в компании.