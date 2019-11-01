День народного единства: история возрождения России

С 2005 года каждое 4 ноября в России отмечается День народного единства. Этот современный праздник восходит к событиям более чем 400-летней давности, когда Русь переживала одни из самых тяжелый времен в своей истории — Смутное время. И название, и смысл праздника славят уникальное умение народов России объединяться перед лицом большой угрозы. Историки и аналитики неоднократно отмечали, что Россия — страна, способная полностью воспроизводить себя после тяжелейших войн и политических потрясений, когда другие страны и народы уже давно прекратили бы свое существование.

Смута, чуть не погубившая Русь

Начало Смуты пришлось на 1598 год, когда престолонаследие династии Рюриковичей, царей Руси, прервалось со смертью всех сыновей Ивана IV Грозного . Последний из Рюриковичей, царь Фёдор Иванович, умер, не оставив потомства, а его жена отказалась от трона и ушла в монахини. Земской собор принял решение возвести на престол шурина Фёдора Ивановича, боярина Бориса Годунова , который еще при живом царе фактически правил страной.

Народ в целом нелестно отзывался о правлении Годунова, положение царя усугубил последовавший двухлетний голод. Попытки раздать все государственные запасы зерна привели к обесцениванию денег и опустению деревень, из которых народ потянулся в Москву. В 1605 году Борис Годунов умер, и на трон взошел самозванец Гришка Отрепьев, называвший себя спасшимся сыном Ивана IV Грозного Дмитрием . Лжедмитрий I не пришелся народу по нраву, уже через год самозванец был убит.

Место государя занял боярин Василий Шуйский , но даже сам он считал себя временным блюстителем трона с ограниченными полномочиями. Но и его царствование продолжалось недолго — новый самозванец Лжедмитрий II направился с войском в Москву в 1608 году, но обосновался в подмосковном селе Тушино. Период двоевластия закончился постригом Шуйского в монахи и приходом на Русь польского войска, изгнавшего Лжедмитрия II. Боярская дума была вынуждена присягнуть на верность польскому королю Владиславу.

Устав от системного кризиса власти, которая полностью перестала выполнять свои функции и отдалась на милость поляков, русские дворяне и князья начали объединяться для создания ополчения, которое должно было положить конец польской интервенции Руси. Первое собранное ополчение вошло в Москву и учредило временное правительство, но восстание казаков заставило спешно набирать второе ополчение на помощь.

В 1612 году нижегородский земский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский выдвинули новое войско к столице. Освобождение городов заняло несколько месяцев, а 22 октября ополчение штурмом взяли Китай-город, выбив польский гарнизон, отошедший в Кремль и сдавшийся 25 октября. Через полгода Земской собор избрал на царство Михаила Романова , положившего начало династии Романовых.

В XX и XXI веке 22 октября по Юлианскому календарю (по которому в XVII веке велось летоисчисление) соответствует 4 ноября по Григорианскому календарю — то есть тому дню, когда ополчение Минина и Пожарского взяло Москву, положив конец польскому правлению на Руси.

Несмотря на неоднозначное отношение россиян ко Дню народного единства, этот день славит одно из важнейших событий в истории страны — если бы не умение народа со всей решительностью биться за целостность и независимость России, возможно, не было бы не только Дня народного единства, но и самой России.