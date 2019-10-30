В России сократилось число осужденных за распространение наркотиков

Количество осуждённых за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ в России , за последние пять лет стабильно падает. Если в 2013 году оно составляло порядка 140,7 тысячи человек, то в 2018-м показатель упал до 92,5 тысячи. Об этом свидетельствуют данные Судебного департамента при Верховном суде, с которыми ознакомился News.ru. Эксперты пояснили причины подобной динамики.

Подполковник запаса МВД , директор благотворительного учреждения «Право и порядок» Олег Иванников связал падение числа осуждённых за наркотики с тем, что россияне стали более вдумчиво относиться к своим поступкам. Это, по его мнению, произошло благодаря системе наказаний, которая действует в стране.

Олег Иванников, подполковник запаса МВД Сейчас в России складывается, на мой взгляд, уникальная ситуация, когда сами граждане понимают, что торговать наркосодержащими препаратами невыгодно. Они осознают, что могут попасть в тюрьму на длительный срок. А это фактически «выключает» человека из всей социальной структуры жизни, не позволяет ему зарабатывать деньги и обеспечивать семью.

Правозащитник и юрист Арсений Левинсон в разговоре с News.ru высказал мнение о том, что на статистику могло повлиять упразднение ФСКН , произошедшее в 2016 году. Он пояснил, что в результате этого в стране уменьшилось число сотрудников полиции, которые занимаются раскрытием дел и гонятся за высокими показателями. Юрист также отметил, что в России есть общая тенденция на снижение количества преступлений, рассматриваемых судами, и динамика снижения числа осуждённых, соответственно, наблюдается по всем видам преступлений. При этом по статье за незаконный оборот запрещённых веществ — в меньшей степени. Это, по словам специалиста, связано с российской политикой «непримиримой» борьбы с наркотиками.

Арсений Левинсон, правозащитник и юрист

Раньше самой многочисленной группой осуждённых были люди, совершившие убийства и имущественные преступления. А за последние годы эту нишу заняли граждане, осуждённые за наркотики. Они по опасности приравниваются к педофилам и террористам — их хуже всего отпускают из мест лишения свободы по УДО и строже всего наказывают.

Координатор благотворительного фонда «Русь сидящая» Алексей Федяров , комментируя статистику, подчеркнул, что правоохранительные органы на сегодняшний день переориентированы на привлечение к уголовной ответственности именно сбытчиков наркотических средств, а не лиц, приобретающих их с целью личного потребления.

Алексей Федяров, координатор благотворительного фонда «Русь сидящая»

Существует постановление пленума Верховного суда о судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами. Согласно ему, правоохранители могут обвинять человека, у которого дома находится несколько разовых доз того или иного наркотика, в покушении на сбыт. Это позволяет им наращивать статистику по сбыту, а статистике по хранению уделяется меньше внимания. И считается, что органы внутренних дел работают лучше, потому что среди выявленных преступлений растёт доля выявленных фактов сбыта. Для правоохранителей это положительный фактор.