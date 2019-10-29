Полиция и армия стягивают силы к месту беспорядков в Бейруте 

Службы безопасности и армия перебросили дополнительные силы к площадям Павших и Рияд ас-Солх в Бейруте для восстановления порядка после погромов, устроенных группами неизвестных людей, передает корреспондент РИА Новости.
Армия и полиция оцепили места скопления мирных демонстрантов и взяли ситуацию под контроль. Задержаны несколько человек, участвовавших в поджогах, а также из числа напавших на журналистов и граждан.
"Эти люди — шииты от "Амаль" и "Хезболлах". Они избили нас, девушек и журналистов, которые пытались передать картинку. Но люди возвращаются на площади и продолжат митинг до отставки правительства", — рассказал РИА Новости участник мирной демонстрации Аднан.