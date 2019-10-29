Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция и армия стягивают силы к месту беспорядков в Бейруте 

РИА Новости 1 час назад
Полиция и армия стягивают силы к месту беспорядков в Бейруте
Фото: РИА Новости
Службы безопасности и армия перебросили дополнительные силы к площадям Павших и Рияд ас-Солх в Бейруте для восстановления порядка после погромов, устроенных группами неизвестных людей, передает корреспондент РИА Новости.
Армия и полиция оцепили места скопления мирных демонстрантов и взяли ситуацию под контроль. Задержаны несколько человек, участвовавших в поджогах, а также из числа напавших на журналистов и граждан.
"Эти люди — шииты от "Амаль" и "Хезболлах". Они избили нас, девушек и журналистов, которые пытались передать картинку. Но люди возвращаются на площади и продолжат митинг до отставки правительства", — рассказал РИА Новости участник мирной демонстрации Аднан.
Видео дня. Подсыпают наркотики и учат разглядывать себя голым
Последние новости
Украинский террор пришел на американскую землю Украинский террор пришел на американскую землю Новый мировой лидер требует мести, и нам будет плохо Новый мировой лидер требует мести, и нам будет плохо Суд взыскал с Грудинина более миллиарда рублей Суд взыскал с Грудинина более миллиарда рублей 
Теги:
Другое , Хезболла , РИА Новости , Бейрут
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Встречу военных России и Турции хотели сорвать взрывом
Встречу военных России и Турции хотели сорвать взрывом
Малахов объявил охоту на мешенницу из Петербурга
Малахов объявил охоту на мешенницу из Петербурга2
Украл полмиллиона: задержан актер из «Мента в законе»
Украл полмиллиона: задержан актер из «Мента в законе»2
Много мата и виски: фанатов возмутил концерт Наргиз
Много мата и виски: фанатов возмутил концерт Наргиз4
Трамп сообщил о гибели преемника главаря ИГ
Трамп сообщил о гибели преемника главаря ИГ4
Видео
ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого
01:01
ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого
Армия Войска
Ногами в живот: детсадовцы избили девочку перед педагогом
01:13
Ногами в живот: детсадовцы избили девочку перед педагогом
Происшествия Другое
Зеленского встретили в Мариуполе песней про лоха
00:33
Зеленского встретили в Мариуполе песней про лоха
Украина В мире
Трамп сделал Зеленского «президентом России»
04:43
Трамп сделал Зеленского «президентом России»
В мире Статьи
Четко осознает: Зеленский готов к встрече с Путиным
02:18
Четко осознает: Зеленский готов к встрече с Путиным
В мире Украина
Труп аль-Багдади утопили в море
10:54
Труп аль-Багдади утопили в море
В мире
Пока вы не уснули: Украина признала поражение от России
01:54
Пока вы не уснули: Украина признала поражение от России
В мире
«Скулил и плакал». Кому выгодна смерть главаря ИГ
02:22
«Скулил и плакал». Кому выгодна смерть главаря ИГ
В мире Ближний Восток
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
01:57
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
Общество США
Охранники бара избили молодоженов
03:08
Охранники бара избили молодоженов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение