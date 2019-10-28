Серябкина отреагировала на сообщения о сердечном приступе у Фадеева

Серябкина отметила, что у неё с самого утра спрашивают о состоянии продюсера, но она не отвечает на такие вопросы, так как не хочет выносить их на всеобщее обсуждение.

В жизни главная ценность — здоровье. Верю, что все будет хорошо, — написала певица в Instagram.

Ранее СМИ сообщили, что у Фадеева случился сердечный приступ. Ему стало плохо накануне ночью. Прибывшие в его загородный дом в Подмосковье медики диагностировали у музыканта предынфарктное состояние — приступ ишемической болезни из-за нервного истощения. Продюсер отказался от госпитализации и сейчас лечится дома под присмотром врачей.