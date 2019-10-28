Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Серябкина отреагировала на сообщения о сердечном приступе у Фадеева 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Серябкина отреагировала на сообщения о сердечном приступе у Фадеева
Фото: News.ru
Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина неожиданным образом прокомментировала информацию о том, что её продюсер Максим Фадеев накануне перенёс сердечный приступ.
Серябкина отметила, что у неё с самого утра спрашивают о состоянии продюсера, но она не отвечает на такие вопросы, так как не хочет выносить их на всеобщее обсуждение.
В жизни главная ценность — здоровье. Верю, что все будет хорошо, — написала певица в Instagram.
Ранее СМИ сообщили, что у Фадеева случился сердечный приступ. Ему стало плохо накануне ночью. Прибывшие в его загородный дом в Подмосковье медики диагностировали у музыканта предынфарктное состояние — приступ ишемической болезни из-за нервного истощения. Продюсер отказался от госпитализации и сейчас лечится дома под присмотром врачей.
Как писал News.ru, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин усомнился в правдивости заявления экс-солистки группы Serebro Елены Темниковой, в котором она утверждала, что стала невольным свидетелем любовных отношений певицы Ольги Серябкиной с их руководителем Максимом Фадеевым.
Видео дня. Женщина решила поменять пол 7-летнему сыну
News.ru: последние новости
Минздрав назвал запрет продаж крепкого алкоголя спасением жизни молодёжи Минздрав назвал запрет продаж крепкого алкоголя спасением жизни молодёжи Глава Забайкалья пообещал военным любую помощь после массового расстрела Глава Забайкалья пообещал военным любую помощь после массового расстрела Свои против своих: российским адвокатам запретили жаловаться на начальство Свои против своих: российским адвокатам запретили жаловаться на начальство
Комментарии 
Теги:
Другое , Максим Фадеев , Ольга Серябкина , Иосиф Пригожин , Елена Темникова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер продюсер фильма «Китайский квартал»
Умер продюсер фильма «Китайский квартал»
Как решение Трампа убить лидера ИГИЛ связано с Россией
Как решение Трампа убить лидера ИГИЛ связано с Россией2
В Минздраве нашли способ продлить жизни россиян
В Минздраве нашли способ продлить жизни россиян28
На Украине в суде подрались из-за Бандеры
На Украине в суде подрались из-за Бандеры6
Таксист с ножом пытался изнасиловать студентку
Таксист с ножом пытался изнасиловать студентку17
Видео
Пока вы не уснули: Украина признала поражение от России
01:54
Пока вы не уснули: Украина признала поражение от России
В мире
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
01:57
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
Общество США
На Украине в суде подрались из-за Бандеры
01:20
На Украине в суде подрались из-за Бандеры
Происшествия Украина
Трамп назвал Зеленского новым российским президентом
00:21
Трамп назвал Зеленского новым российским президентом
США В мире
Шпионский скандал: Болгария высылает дипломата России
00:57
Шпионский скандал: Болгария высылает дипломата России
В мире
«Путин унаследовал хаос»
01:28
«Путин унаследовал хаос»
Политика
Садальский сравнил Малышеву с Троцким
02:57
Садальский сравнил Малышеву с Троцким
Шоу-бизнес
«Надо мочить в сортире»: Зеленскому поступили угрозы
01:48
«Надо мочить в сортире»: Зеленскому поступили угрозы
Украина В мире
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали
04:20
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали
Криминал Происшествия
Скейтборд за чистый воздух: Константин Кабанов!
01:49
Скейтборд за чистый воздух: Константин Кабанов!
Экология Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение