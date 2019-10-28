Внук саудовского шейха отказался сидеть рядом с Кадыровым

Спор между Салихом ибн Базом и Шахидовым возник после того, как внук саудовского шейха отреагировал на высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова , который обвинил ваххабитов в убийстве сподвижников пророка Мухаммеда.

Шахидов отметил, что Кадыров будет разговаривать там, где захочет Салих ибн Баз. «Я буду переводить. Он щедрый, уважает гостей», — написал он. Саудовец ответил, что ему не доставляет радости и неприятно сидеть рядом с руководителем, «который взял себе в союзники [президента России Владимира] Путина». Кроме того, Салих ибн Баз подчеркнул, что Кадыров следует «ошибочной суфийской методологии» и предложил вести диалог в Twitter.

Советник Кадырова отказался вести дискуссию в соцсети и отметил, что визит в Чечню будет полезен для Салиха — тот увидит, как в республике изучают Коран и шариатские науки.

О споре Салеха ибн База с Шахидовым сообщалось 25 октября. Внук саудовского шейха в ходе дискуссии опубликовал фотографию своего деда с покойным президентом непризнанной Ичкерии Асланом Масхадовым . Он также вспомнил высказывания Кадырова об уничтожении ваххабитов.

В 2016 году представители Чечни обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой о законодательном запрете ваххабизма. По их мнению, в настоящее время идеология ваххабизма распространяется по территории Центральной России и Сибири.

Ваххабизм — религиозно-политическое движение в исламе, выступающее за его «очищение». Его приверженцы против паломничеств к могилам святых, не отмечают день рождения пророка Мухаммеда, отрицают любые изменения в обрядовой практике, вызванные этнокультурными причинами. В Чечне движение объявлено вне закона.