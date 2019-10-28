Зоопарк Газиантепа ищет имена для редких обезьянок

Как сообщал ранее информационно-новостной портал Rusturkey.com., на прошлой неделе из Ирака на территорию Турции пытались незаконно ввезти двух детенышей паукообразных обезьян. Служащие таможенной службы обнаружили спрятанных в легковом автомобиле животных и передали представителям Управления охраны природы.

Сначала изъятых животных отправили в службу экстренной помощи Центра реабилитации диких животных, после проверки состояния здоровья — в зоопарк Газиантепа.

«Нам привезли замечательных детенышей Коаты. Мы определили, что как раз пара — мальчик и девочка. Обезьянки, внесенные в Красную книгу МСОП, будут жить в отдельном вольере, который мы в настоящее время готовим специально для них. Имена им смогут придумать посетители нашего зоопарка и записать свои предложения в специальные книги. Те имена, которые получат большее количество голосов и дадут нашим новым питомцам», — рассказал глава департамента охраны природы провинции.

Напомним, что Коаты — род приматов из семейства паукообразных обезьян. Как и другие представители семейства, обитают в тропических лесах Центральной и Южной Америки: от юга Мексики до Бразилии. К роду относят семь видов, два из которых находятся под угрозой исчезновения.