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Зоопарк Газиантепа ищет имена для редких обезьянок 

RusTurkey.com 2 часа назад
Зоопарк Газиантепа ищет имена для редких обезьянок
Фото: RusTurkey.com
Как сообщал ранее информационно-новостной портал Rusturkey.com., на прошлой неделе из Ирака на территорию Турции пытались незаконно ввезти двух детенышей паукообразных обезьян. Служащие таможенной службы обнаружили спрятанных в легковом автомобиле животных и передали представителям Управления охраны природы.
Сначала изъятых животных отправили в службу экстренной помощи Центра реабилитации диких животных, после проверки состояния здоровья — в зоопарк Газиантепа.
«Нам привезли замечательных детенышей Коаты. Мы определили, что как раз пара — мальчик и девочка. Обезьянки, внесенные в Красную книгу МСОП, будут жить в отдельном вольере, который мы в настоящее время готовим специально для них. Имена им смогут придумать посетители нашего зоопарка и записать свои предложения в специальные книги. Те имена, которые получат большее количество голосов и дадут нашим новым питомцам», — рассказал глава департамента охраны природы провинции.
Напомним, что Коаты — род приматов из семейства паукообразных обезьян. Как и другие представители семейства, обитают в тропических лесах Центральной и Южной Америки: от юга Мексики до Бразилии. К роду относят семь видов, два из которых находятся под угрозой исчезновения.
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Теги:
Другое , Федеральная таможенная служба , Ирак , Турция
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