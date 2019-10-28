Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шнуров рассказал о своих провокациях в соцсетях 

РИА Новости + ещё 4 4 часа назад
Шнуров рассказал о своих провокациях в соцсетях
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал в интервью РИА Новости, что время от времени провоцирует общественность в Instagram своим литературным творчеством для увеличения числа подписчиков.
Шнуров приобрел большую популярность в Instagram благодаря своим стихам на резонансные темы. Однако в последнее время эта соцсеть все чаще блокирует комментарии музыканта из-за жалоб на непозволительный контент.
"Подписчики — для того, что продавать им рекламу… А я, понимаете, люблю продавать рекламу в качестве хобби", — сказал Шнуров.
Читайте полный текст интервью Сергея Шнурова >>
Видео дня. Женщина решила поменять пол 7-летнему сыну
Последние новости
Перед Бутиной извинилась судья и ФБР Перед Бутиной извинилась судья и ФБР Запад: "Мы проиграли Африку России". Российские СМИ в панике Запад: "Мы проиграли Африку России". Российские СМИ в панике Журналистка возмущена тем, как Зеленский разговаривал с националистами Журналистка возмущена тем, как Зеленский разговаривал с националистами 
Теги:
Другое , Сергей Шнуров , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ликвидация главаря ИГ попала на видео
Ликвидация главаря ИГ попала на видео53
Раскрыт сценарий масштабной катастрофы на Байкале
Раскрыт сценарий масштабной катастрофы на Байкале5
Вызвали полицию: сестёр Хачатурян уличили в нарушениях
Вызвали полицию: сестёр Хачатурян уличили в нарушениях10
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали9
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе81
Видео
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
01:57
«Операция нелепа»: Вассерман усомнился в Трампе
Общество США
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали
04:20
Показания заучены: «физрука-насильника» оправдали
Криминал Происшествия
Скейтборд за чистый воздух: Константин Кабанов!
01:49
Скейтборд за чистый воздух: Константин Кабанов!
Экология Общество
Ликвидация главаря ИГ попала на видео
01:17
Ликвидация главаря ИГ попала на видео
В мире
Еще пять стран решили разместить базы РФ
00:44
Еще пять стран решили разместить базы РФ
Войска
Кремль оценил диалог Зеленского с националистами
01:25
Кремль оценил диалог Зеленского с националистами
Политика
Засекреченный бункер открыли для посещений
03:22
Засекреченный бункер открыли для посещений
Новости Москвы
Пока вы спали: Зеленский проиграл «бой» с «Азовом»
02:09
Пока вы спали: Зеленский проиграл «бой» с «Азовом»
В мире
Трамп сделал срочное объявление
01:17
Трамп сделал срочное объявление
В мире США
Занявшихся сексом в самолете россиян наказали
00:50
Занявшихся сексом в самолете россиян наказали
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение