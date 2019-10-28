Шнуров рассказал о своих провокациях в соцсетях

МОСКВА , 28 окт — РИА Новости. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал в интервью РИА Новости, что время от времени провоцирует общественность в Instagram своим литературным творчеством для увеличения числа подписчиков.

Шнуров приобрел большую популярность в Instagram благодаря своим стихам на резонансные темы. Однако в последнее время эта соцсеть все чаще блокирует комментарии музыканта из-за жалоб на непозволительный контент.

"Подписчики — для того, что продавать им рекламу… А я, понимаете, люблю продавать рекламу в качестве хобби", — сказал Шнуров.

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