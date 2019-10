Продюсер Загорский прокомментировал желание поклонников дать Началовой звание

В Сети набирает силу флешмоб #ЮляЗаслуженная: поклонники скончавшейся певицы Юлии Началовой выступают за то, чтобы ей посмертно дали звание Заслуженной артистки РФ . Инициативу подхватила бывший пиар-директор исполнительницы Анна Исаева . «Дорогие соотечественники, неравнодушные люди! Ваша любовь пронзила мое сердце. Ваша инициатива потрясла меня, родителей Юли, ее близких. Наша поддержка вам, наша благодарность, наше уважение к вам. Юля заслужила, пишете вы. Мы не ожидали столько народной любви!» — написала Анна в Instagram, начав собирать фотографии поклонников Началовой с хештэгом.

Портал Teleprogramma.pro дозвонился до продюсера Андрея Загорского, который вместе с Исаевой работает над созданием фильма о Юлии Началовой, и попросил мужчину прокомментировать данный флешмоб. «Этот вопрос уже давно в воздухе висит, и я с удовольствием поддержал бы эту идею, — высказался он о народной инициативе. — Видите ли, у нас структура так построена, что сначала артисту дают звание Заслуженного, а потом уже Народного. Но Юля была, в какой-то мере, именно народной артисткой — народ любил ее. И она добилась этой популярности непосредственно своим талантом». При этом продюсер отметил, что некоторые журналисты неправильно поняли флешмоб и написали бредовые новости о том, что Началову требуют признать Героем России.