Опубликовано видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию

Телеканал "Звезда" обнародовал видео переброски российских бронеавтомобилей на сирийскую авиабазу Хмеймим.

На кадрах видно, как вначале к самолету подгоняют транспорт, а затем завозят его в транспортный отсек. После этого показано, как автомобили покидают самолет.

Сегодня, 27 октября, Минобороны России с военных аэродромов Ростовской области и Краснодарского края доставило на авиабазу Хмеймим в Сирии десятки бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун-У" для военной полиции.

Ранее около 300 российских военных полицейских прибыли в страну, чтобы содействовать отведению курдских отрядов от границы с Турцией.