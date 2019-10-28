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Умер вокалист группы Little Feat 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Умер вокалист группы Little Feat
Фото: Lenta.ru
Умер вокалист и гитарист группы Little Feat Пол Баррере. Информация об этом появилась на официальном сайте коллектива.
Уточняется, что музыкант скончался 26 октября утром в больнице в Лос-Анджелесе. «Пол, плыви в следующее место твоего путешествия вместе с нашей неизменной любовью к жизни, всегда посвященной музе и музыке. Мы благодарны за время, проведенное с тобой», — говорится в публикации.
Как сообщает Associated Press, причиной смерти Баррере стали побочные эффекты в результате длительного лечения печени. Музыканту был 71 год.
Little Feat — американская группа, которая была основана в 1969 году в Лос-Анджелесе. Музыканты исполняли блюз-рок с элементами кантри-рока, южного рока, ритм-энд-блюза и соула. В 1979 году после смерти лидера Лоуэлла Джорджа коллектив распался, однако в 1987 году вновь воссоединился. Пол Баррере написал такие хиты Little Feat, как Skin It Back, Time Loves a Hero и Old Folks Boogie.
2 октября умер фронтмен паб-рок-группы Eddie and the Hot Rods Барри Мастерс. Причина смерти 63-летнего музыканта не уточнялась, однако близкие заявили, что это стало для них полной неожиданностью.
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Теги:
Другое , Лос-Анджелес
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