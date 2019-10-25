Бывшая стрелка-срочника назвала свою версию инцидента

Экс-девушка расстрелявшего сослуживцев срочника назвала свою версию инцидента

Бывшая возлюбленная Рамиля Шамсутдинова, подозреваемого в расстреле своих сослуживцев в воинской части Забайкальского края , раскрыла собственную версию случившегося.

По ее мнению, молодого человека «довели до этого».

— Все-таки сложно было вывести его из себя чем-то простым, он не нервный. Возможно, издевательства, но это любой не выдержал бы, — заявила экс-возлюбленная солдата.

Она отметила, что Шамсутдинов был всегда тихим и скромным, при этом он стремился решать конфликты мирным путем.

По словам девушки, у солдата была всегда большая компания друзей. Также он часто бывал в кадетских и военных лагерях, где его ценили.

— Его очень часто назначали ответственным за людей, за взвод, например. Он ответственный, люди его слушали, — рассказала она Life.ru.

Напомним, инцидент с военнослужащими произошел около 18:20 по местному времени (12:20 мск) в пятницу, 25 октября. При смене караула один из срочников открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. В СК РФ рассказали, что предполагаемого стрелка Рамиля Шамсутдинова на данный момент задержали. В результате произошедшего восемь человек скончались на месте, еще двое пострадали. Они получили ранения различной степени тяжести.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).

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