Про эти лагеря и тюрьмы знала вся Россия. Сегодня это заброшенные здания и руины в тайге

22 октября стало известно, что число заключенных в российских колониях и СИЗО достигло исторического минимума — об этом сообщило пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Поскольку зэков становится все меньше, многие места лишения свободы, в былые времена известные на всю страну, приходят в запустение. Заброшенные лагеря, тюрьмы и СИЗО сегодня можно найти в самых разных уголках России — от Магадана до Санкт-Петербурга . Фотограф Александр Сухарев выяснил, как сегодня выглядят мертвые зоны, где когда-то кипела тюремная жизнь.

Заброшенный исправительно-трудовой лагерь (ИТЛ) Омчак находится рядом с одноименным поселком в Магаданской области . Омчак и центр региона — город Магадан — отделяют 370 километров, преодолеть которые можно по Тенькинской трассе.

Поселок Омчак был основан в 40-х годах XX века для разработки золотых приисков. А заключенных из ИТЛ, находившегося по соседству, задействовали в горнодобывающей промышленности.

Лагерь «Омчак» в уголовном мире был известен из-за своей полосатой формы — ее носили зэки, получившие от 25 лет лишения свободы. ИТЛ был окончательно расформирован в конце 90-х годов. Сегодня в нем сохранились лишь самые поздние постройки.

Заброшенная исправительно-трудовая колония (ИТК) «Талая» находится в одноименном поселке Магаданской области, в 300 километрах от Магадана, среди сопок и глухой тайги.

До середины нулевых сюда со всей страны направляли опасных преступников. Этому немало способствовал тот факт, что колония находилась почти в полной изоляции от внешнего мира, особенно зимой.

В 2005 году в котельной, которая отапливала «Талую», произошла авария. Из-за нее около 300 осужденных были эвакуированы в другие места лишения свободы, а саму ИТК решили не восстанавливать. С тех пор колония заброшена. Это последняя на сегодня закрытая зона в Магаданской области.

Исправительно-трудовой лагерь (ИТЛ) «Бутугычаг» существовал с 1937-го по 1956 годы на территории нынешней Магаданской области. В его состав входили несколько отдельных лагерных пунктов (ОЛП), в том числе «Центральный», «Коцуган», «Сопка» и «Вакханка».

«Бутугычаг» считался одним из самых страшных лагерей системы ГУЛАГ. Он был известен своими рудниками, на которых зэки добывали уран и олово без всяких защитных средств. Поэтому смертность в «Бутугычаге» была очень высокой.

Ныне закрытый следственный изолятор «Кресты» считается одним из самых старых и известных российских СИЗО. Он был построен в Санкт-Петербурге в 1884-1892 годах XIX века.

Главный СИЗО Северной столицы получил свое название из-за тюремных корпусов, выполненных в форме двух крестов, где размещалось около тысячи камер.

В 2017 году арестантов из комплекса «Крестов» на Арсенальной набережной перевели в здание новейшего СИЗО России, построенного в Колпино. Его назвали «Кресты-2».

Здание полицейского управления Выборга (ныне Ленинградская область) состояло из двух отдельных построек. Первое — на углу Прогонной улицы и Рыночной площади — построили в 1797 году, оно предназначалось для мореходного училища. Но в 60-х годах XIX века это здание вместе с участком передали управлению городской полиции.

В 1867 году на части участка, выходящей на Рыночную площадь, построили двухэтажный каменный корпус. В 1933 году здание вновь перестроили по проекту архитектора Уно Ульберга : он соединил оба здания полукруглым корпусом полицейских казарм. После 1944 года вместо полицейского управления в здании разместилась военная комендатура, а полукруглый корпус отвели под выборгскую гарнизонную гауптвахту.

В 1838 году в Кронштадтской крепости (Санкт-Петербург) было построено здание 4-й оборонительной казармы, где позже появилась крепостная гауптвахта.

В основном там оказывались матросы, пойманные на нарушениях воинской дисциплины. Однако порой компанию им составляли офицеры, которые в стенах гауптвахты дожидались военного трибунала.

Тюремный замок под Ярославлем был построен в 1865 году и прославился особенно суровыми условиями. Тюрьма, рассчитанная на 200 человек, порой вмещала около 500 заключенных, приговоренных к строгому режиму за самые разные преступления — от бродяжничества до убийств.

Здание замка также использовали как пересыльную тюрьму для ссыльных или каторжан. Тюрьма просуществовала до 1964 года, после чего на ее месте появились склады гражданской обороны. В начале 90-х годов замок подвергся нашествию мародеров, которые среди прочего вырвали кованые решетки XIX века и сняли большинство дубовых дверей.

Ныне заброшенная тюрьма особого назначения на Большом Соловецком острове (Архангельская область) была построена руками заключенных в 1938 году. Авторами проекта были братья Минихи.

Тюрьма проработала на протяжении всего двух лет — с 1937-го по 1939 год, а трехэтажное здание на ее территории не использовалось вообще никогда. После 1939 года заключенных из Соловецкой тюрьмы отправили в другие места, а здания и территорию передали военным.

Тюремные камеры переоборудовали под казармы. После начала Советско-финской войны в зданиях бывшей тюрьмы разместился учебный отряд Северного флота. Позже тюремную территорию отдали под военные склады.