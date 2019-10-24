Выданные в ДНР и ЛНР документы начали признавать на Украине

Киевские власти стали признавать некоторые виды документов, выданных в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). В частности, это решение касается свидетельств о смерти и рождении граждан.

«Вопрос о подтверждении фактов рождения и смерти на территории, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, будет рассматривать специально созданная комиссия», — приводит РИА «Новости» сообщение министерства юстиции Украины

Украинское правительство постановило, что эта комиссия будет признавать или отказывать в подтверждении таких документов по линии ЗАГС.

В опубликованном на официальном сайте документе также отмечается, что признание отдельных документов, которые выдали республиканские власти, не означает, что Киев признает «власти оккупантов».

Принимая это решение, кабмин учитывал положения «Намибийских исключений» ООН (из них следует, что документы, выданные оккупационными властями, должны признаваться, если их непризнание влечет серьезные нарушения или ограничения прав граждан), а также закона Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», добавили в ведомстве.

Военный конфликт между украинскими властями и самопровозглашенными республиками начался в 2014 году, когда после госпереворота эта часть юго-востока Украины решила отделиться и объявила о своей независимости. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек.

Перестрелки на этих территориях продолжаются до сих пор. Обе стороны регулярно сообщают об обстрелах со стороны противника. Так, в четверг, 24 октября, представитель Народной милиции ДНР сообщил, что за неполные сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня.

«С начала текущих суток противник пять раз обстреливал из 82-миллиметровых минометов, противотанковых и автоматических, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Ленинское, Коминтерново, Гольмовский и поселок шахты «Трудовская» города Донецка», — сообщили в ведомстве. В результате атак на территории подконтрольной ДНР Горловки были повреждены четыре хозпостройки.

Тем временем в ЛНР опасаются, что противник будет проводить масштабные провокации вблизи участка, где ранее планировалось разведение сил, то есть у населенного пункта Золотое.

«Противник продолжает подготовку масштабных провокаций с целью дестабилизации обстановки на линии соприкосновения, пытаясь сорвать процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе», — отметил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко

Вопрос урегулирования конфликта в Донбассе неоднократно обсуждался политиками различных стран. В частности, в 2015 году между главами «нормандской четверки» (Франции, Германии, Украины и России) были заключены минские договоренности. В помощь их выполнению была создана «формула Штайнмайера». Этот документ был подписан 1 октября этого года членами контактной группы по Украине.

«Формула» предполагает присвоения особого статуса (по сути автономии) неподконтрольным Киеву территориям. Однако это должно произойти в два этапа. Сначала он устанавливается временно — в день проведения выборов в местные органы власти, которые должны пройти по украинским законам. Затем, когда БДИПЧ ОБСЕ опубликует отчет, подтверждающий легитимность результатов голосования, особый статус республик вступит в свою полную юридическую силу.

Однако для того, чтобы прошли выборы, необходимо, чтобы в ДНР и ЛНР было безопасно, то есть должны быть выведены все войска с линии соприкосновения. Недавно была предпринята попытка отвести все силы как ополченцев, так и ВСУ в пилотных зонах — населенных пунктах Золотое и Петровское. Однако эта операция была сорвана, как утверждают представители ДНР, из-за украинской стороны. Республиканские представители обвиняют украинских военных в том, что те якобы не отвечали на сигнальные ракеты, которые являются знаком о готовности к началу процесса.

Вместе с тем, разведение войск является основным условием для проведения саммита в «нормандском формате», которого так хотят киевские власти.

Однако ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что полное разведение войск не произойдет до тех пор, пока не установится тишина в течение семи дней.

«Для нас показателем является ОБСЕ, которое должно сказать: «Да, семь дней не было выстрелов». Будем верить, будем ждать, что семь дней будет тишина, и будем говорить об отведении», — пообещал он 16 октября.