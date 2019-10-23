РАН хочет добиться отмены ограничения на контакты с иностранцами

Руководство Российской академии наук (РАН) обратилось в Министерство науки и высшего образования с призывом пересмотреть правила общения российских ученых с зарубежными коллегами. Как следует из постановления Президиума РАН, «международное сотрудничество является необходимой составляющей научной деятельности». Текст привел на своей странице в Facebook вице-президент РАН Алексей Хохлов

«Ограничения, либо мелочная регламентация контактов ученых разных стран, не участвующих в секретных разработках, контрпродуктивны и ведут к изоляции и стагнации российской научной сферы»,

— подчеркивается в документе, подписанном президентом РАН Александром Сергеевым и главным ученым секретарем Президиума Николаем Долгушкиным.

Недавно регламенты по приему иностранных граждан, повторяющие установленные Минобрнауки ограничения, были приняты рядом ведущих научных институтов и вузов страны, сказано в постановлении Президиума РАН. Ученые констатировали, что буквальное следование регламенту «не только ставит под угрозу достижение основных целевых показателей национальных проектов „Наука“ и „Образование“, но и ведет к деградации существующего уровня научной деятельности в большинстве научных организаций и вузов».

По словам вице-президента РАН Хохлова, решение Президиума РАН было принято единогласно.

«Были лишь предложения его усилить в двух аспектах: а) призвать не пересмотреть, а отменить приказ Минобрнауки, б) отметить, что приказ противоречит российскому законодательству. Но мы решили пока ограничиться той формулировкой, которая опубликована.

Хотя за истекшую неделю после консультаций с юристами мы убедились, что противоречие с законами и даже Конституцией РФ действительно есть»,

Ожесточенная дискуссия по поводу инструкции Минобрнауки по общению российских ученых с иностранцами вспыхнула в российском научном мире минувшим летом. В июле по организациям, подведомственным министерству, был разослан приказ от 11 февраля 2019 года «Об утверждении рекомендаций по взаимодействию с государственными органами иностранных государств, международными и иностранными организациями и приему иностранных граждан в территориальных органах и организациях, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации».

Сканы подписанного главой ведомства Михаилом Котюковым приказа опубликовала газета «Троицкий вариант». Так, прием иностранцев рекомендовалось осуществлять в специально предназначенных и оборудованных для этих целей помещениях».

«Работникам территориальных органов и подведомственных организаций разрешаются встречи с иностранцами в рабочее и нерабочее время за пределами территориальных органов

и подведомственных организаций при условии получения соответствующего разрешения руководителя территориального органа и подведомственной организации», — уточнялось в приказе.

При этом за пять дней до встречи директор организации должен отправить в министерство уведомление с местом и датой встречи, целью приема, ФИО иностранца. На самой встрече по инструкции должны присутствовать не менее двух российских представителей. Затем в течение пяти дней после приема директор российской организации обязан отослать в министерство отчет, заверенный круглой печатью, о результатах и содержании переговоров.

При этом из пункта 17 приказа следует, что, находясь в российском учреждении науки, иностранец не может использовать электронные средства обработки и накопления информации, если это не «предусмотрено международными договорами Российской Федерации». К таким средствам причисляются мобильные телефоны, диктофоны, плееры, часы, фотоаппараты.

Приказ Минобрнауки вызвал критику не только в научном сообществе, но и в Кремле. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подписанный Котюковым документ «выглядит как перебор». Вместе с тем Песков посоветовал ученым проявлять бдительность, поскольку существует научно-промышленный шпионаж.

«Но это не значит, что мы должны заковывать себя в какие-то правила, которые ни к чему хорошему в итоге не приведут»,

Серьезный скандал вспыхнул в сентябре 2019 года, когда немецких ученых-биологов в соответствии с приказом Минобрнауки не пустили на конференцию в Кызыле. О происшествии сообщил доктор биологических наук, заведующий лабораторией популяционной экологии Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Андрей Чабовский.

На своей странице в Facebook этот ученый рассказал, что представители Германии — «уважаемый профессор и его коллега-жена» — обеспечивали тувинской конференции международный статус, а до этого на протяжении 20 лет вкладывались деньгами и работой в исследования в Туве, «стали ее фанатами, обзавелись друзьями и сами стали таковыми для многих местных и вообще российских зоологов».

«К конференции на свои деньги они отчеканили очень симпатичные памятные медали, чтобы вручить их уважаемым российским коллегам. На конференцию в университет местное министерское начальство их не пустило, из программы доклады вычеркнули. Вообще не пустили в здание. Потому что приказ Катюкова о взаимодействии с иностранными учеными», — констатировал Чабовский.

Опрошенные «Газетой.Ru» сотрудники РАН отмечают, что введенный указ пока не сильно ограничил их международную деятельность.

«Все отнеслись к этому приказу достаточно грамотно, тем более что потом было дано разъяснение, что приказ носит рекомендательный характер, — пояснил председатель профсоюза работников РАН Виктор Калинушкин. —

Приказ пришел во многие институты РАН, к нам в ИОФАН тоже пришел. Вузы более административно-дисциплинированы, а в РАН традиционная вольница. Может, каких-то формальных моментов стало больше, стали писать отчеты о поездках, командировках. Серьезных проблем приказ не создает, но лучше бы его не было. Очевидно, приказ готовили Котюкову соответствующие структуры, отказаться он не мог. В общем, не самый разумный приказ».

«В начале этого приказа было написано ДСП (для служебного пользования. — «Газета.Ru»), поэтому он относится к носителям информации с ограниченным доступом. И если ученый занимается открытой темой, то никаких ограничений на взаимодействие с иностранными коллегами у него быть не должно, — заявил «Газете.Ru» директор ФИАНа Николай Колачевский, уточнив, что для его института приказ не привнес ничего нового. — Чтобы ко мне в институт пришел иностранец, мне за две недели надо подать пакет документов, назначить ему сопровождающее лицо, программу визита, и так было всегда. В МИФИ , где я преподаю, иностранцу для участия в конференции надо заранее заявляться. Минобрнауки тут скорее транслирует регламенты не свои, а ФСБ ».

По мнению Ирины Абанкиной, главного научного сотрудника Института образования НИУ ВШЭ , изданный приказ пока не имел особого влияния на работу российских вузов.

«К примеру, на нас, на преподавателей ВШЭ, этот приказа не повлиял.

Про то, что к этому приказу относятся с осуждением, я знаю. Но о том, чтобы кто-то сказал, что такой приказ его в международной деятельности ограничил — я не знаю про такие случаи, — рассказала Абанкина «Газете.Ru». — Приказ действительно, в определенном смысле неуместный, и очень хотелось бы, чтобы он был модифицирован либо отменен. Возможно, он повлияет на вузы, занятые секретными исследованиями, гостайной. На те вузы, где этого нет, надеюсь, приказ не повлияет».