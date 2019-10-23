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Гражданский брак — дорога в никуда 

SM News + ещё 3 1 час назад
Гражданский брак — дорога в никуда
Фото: SM News
Гражданский брак: отношения без ответственности и обязательств
Для кого-то важен штамп в паспорте, а для кого-то и сожительство сойдет.
Так все же, гражданский брак: за или против? Я однозначно за второй вариант. И сейчас объясню почему.
Начнем с того, что мужчина, который связан узами гражданского брака, не женат, соответственно женщина не замужем. Почему же двое не заключают официальный брак? Первый и единственный повод связан со свободой. Никаких обязательств, никакой ответственности, никакого выбора.
Что такое гражданский брак?
Тот особенный случай, когда люди не выбирают друг друга, когда они как будто ждут появления другого партнера.
Вряд ли женщина-мать хочет, чтобы ее дочь была гражданской (а не официальной) женой. На минутку представьте такую ситуацию. И как? Что чувствуете? А какой будет реакция, если ваши внуки появятся на свет в гражданском браке?
Церемония бракосочетания это особенный ритуал, который изменяет ваш статус, отныне вы муж и жена.
Еще одно важное наблюдение: парень и девушка, пребывающие в гражданском браке, не жаждут знакомить родителей между собой. Ведь целью таких взаимоотношений не является слияние двух разных семей.
Штамп в паспорте накладывает на партнеров ряд обязательств. По сути, штамп не боятся ставить те, кто не боится ответственности. Выйти из рамок ответственности можно только через процедуру развода. И никак иначе. Нужно осмелиться и осознать крах брака. В конце концов получить статус «разведенного». Это по силам не каждому.
Когда человек свободный, он ощущает себя молодым и беззаботным. Гражданский брак как раз и предполагает эту свободу. Более того, женщины, которые соглашаются на такой формат отношений, лелеют в представителях сильного пола «маленьких мальчиков», а не мужчин.
После периода свиданий должен быть следующий. И это поход в ЗАГС. Иначе зачем это все?
Без заключения официального брака мужчина так и будет себя считать свободным и холостым. Он лишь будет жить с девушкой, которую он временно арендует в своих интересах.
Девушки, цените и любите себя! Не теряйте чувство собственного достоинства. Если мужчина не хочет жениться на вас, значит вам не по пути, значит вы движетесь в разных направлениях.
Помните: истинный мужчина берет ответственность за свои действия.
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