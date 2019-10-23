Ученые: из-за долгого рабочего дня мужчины лысеют в два раза чаще

Частые переработки удваивают риски мужчин облысеть, выяснили корейские исследователи из Университета Сонгюнгван. Работа была опубликована в журнале Annals of Occupational and Environmental Medicine.

Исследователи с 2013 по 1017 год наблюдали за 13,4 тыс. мужчин в возрасте 20-59 лет. Они разделили испытуемых на три группы. Первая работала 40 часов в неделю, вторая — до 52 часов, третья — более 52 часов в неделю. Также учитывались график работы, возраст, образование, семейное положение, вредные привычки и другие факторы, которые могли повлиять на результат.

Как оказалось, длительный рабочий день повышает риск облысеть в два раза.

За время исследования лысины появились у 2% мужчин из первой группы, у 3% из второй и почти у 4% из третьей.

«Результаты этого исследования показывают, что увеличение продолжительности рабочего дня в значительной степени связано с повышенным риском развития алопеции у мужчин, — говорит ведущий автор работы Кен Хун Сон. — Мужчинам в возрасте 20-30 лет, у которых начинают выпадать волосы, возможно, стоит ограничить рабочее время, чтобы предотвратить облысение. В нашем обществе необходимы профилактические мероприятия, направленные на формирование разумного рабочего графика».

По мнению авторов работы, основная причина этого явления — стресс, из-за которого волосы переходят в катагенную фазу, в которой волосяная луковица начинает отделяться от фолликула. Чрезмерный объем работы и недостаточное количество времени для отдыха приводят к изменениям в уровнях гормонов, что и провоцирует такой эффект.

Другие исследования уже показывали связь облысения со стрессом, поясняют исследователи. Так, эксперименты на мышах показали, что стресс действительно приводит к наступлению катагенной фазы и повреждению волосяных фолликулов. Некоторые работы также выявили, что стресс способствует воспалению фолликулов, что также приводит к их гибели и замедлению роста волос.

Британский хирург, специалист по пересадке волос Бессам Фарджо подтверждает — стресс действительно способствует облысению.

«Стресс, вызванный продолжительным рабочим днем, скорее всего, будет нарастать постепенно, — добавляет он. —

Другие же стрессовые события могут вызвать гораздо более быстрое выпадение волос, и это часто наблюдается у женщин, пострадавших от травм при родах».

Человеческий волос проходит через три цикла роста, в результате которых образуются новые фолликулы, заменяющие выпадающие. Анаген — период активного роста волоса. Длится от двух до шести лет. С возрастом эта фаза укорачивается и быстрее сменяется на следующую.

Катаген — период перехода от активного роста к отдыху. Начинается атрофия волосяного сосочка, в результате чего клетки волосяной луковицы, лишенные питания, перестают делиться и подвергаются ороговению. Эта стадия длится несколько недель, после чего наступает стадия отдыха — телоген, — в которой фолликул находится около трех месяцев.

У здоровых людей 80-90% волос находятся в стадии анагена, 1-2% — в стадии катагена, и 10-15% — в стадии телогена. Обильному выпадению волос соответствует изменение этого соотношения: уменьшается процент волос, находящихся в анагене и катагене, но увеличивается процент телогеновых волос.

Острый стресс может привести к выпадению большого числа волос единовременно, поясняет Фарджо. И, хотя пациент вскоре придет в норму, потеря волос может оказаться для него весьма тяжелым переживанием.

Свыше 95% случаев облысения у мужчин составляет андрогенетическая аллопеция, при которой истончаются и выпадают волосы теменной и лобной областей. Она связана с андрогенами, мужскими половыми гормонами. На данный момент существует лишь два препарата, эффект которых при лечении алопеции доказан — миноксидил и финастерид. Также возможно применение низкоинтенсивного лазерного излучения.

Хирургический путь решения проблемы — пересадка собственных волос.

Хирург берет волосяные фолликулы из затылочных и боковых отделов поверхности головы и переносит их в места облысения. После пересадки фолликулы продолжают функционировать в обычном режиме, и из них вырастают нормальные здоровые волосы, сохраняющиеся до конца жизни. Однако не все кандидаты на трансплантацию волос подходят для этой операции, и не всегда отдаленные результаты операции оказываются удовлетворительными.

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