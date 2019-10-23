Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Гонконге отозван скандальный законопроект об экстрадиции 

Российская Газета + ещё 18 10 часов назад
В Гонконге отозван скандальный законопроект об экстрадиции
Фото: Российская Газета
Об отзыве законопроекта сегодня объявил секретарь (министр) по вопросам безопасности местной администрации Джон Ли, сообщает ТАСС.
В начале сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила о решении властей полностью отозвать противоречивый законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения. После трехмесячного хаоса на улицах города власти Гонконга пошли на уступки лишь по одному из пяти требований протестующих.
Чудо на кладбище: младенец провел под землей трое суток
Российская Газета: последние новости
Джонсон прокомментировал обнаружение грузовика с 39 трупами в Англии Джонсон прокомментировал обнаружение грузовика с 39 трупами в Англии Глава МВД присмотрел пистолет на выставке "Интерполитех-2019" Глава МВД присмотрел пистолет на выставке "Интерполитех-2019" Минобороны восстановило в Крыму подземное хранилище Минобороны восстановило в Крыму подземное хранилище
Другое , Джон Ли , ИТАР-ТАСС , Гонконг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянку в Турции убила аквааэробика
Россиянку в Турции убила аквааэробика
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен5
«Сдерживание России»: США назвали цель в Сирии
«Сдерживание России»: США назвали цель в Сирии46
Житель Казахстана выиграл миллион долларов и пропал
Житель Казахстана выиграл миллион долларов и пропал2
«США все больше становятся похожими на СССР»
«США все больше становятся похожими на СССР»20
Видео
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
Соловьев назвал главную опасность для преемника Путина
13:32
Соловьев назвал главную опасность для преемника Путина
Политика Общество
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
02:43
В подмосковном СИЗО убит бизнесмен
Криминал Происшествия
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
00:24
Восторг жителей ЮАР от приземления Ту-160 попал на видео
Армия Войска
Пока вы не уснули: Россия позарилась на украинские земли
00:58
Пока вы не уснули: Россия позарилась на украинские земли
В мире
Трамп объявил о своем решении по Турции
06:07
Трамп объявил о своем решении по Турции
В мире Ближний Восток
Пока вы спали: Путин выиграл «войну» дистанционно
01:43
Пока вы спали: Путин выиграл «войну» дистанционно
В мире
Украине предрекли скандал с Японией
01:28
Украине предрекли скандал с Японией
В мире Украина
Программу Малахова о трагедии на прииске сняли с эфира
06:18
Программу Малахова о трагедии на прииске сняли с эфира
Общество
Российские бомбардировщики приземлились в ЮАР
00:48
Российские бомбардировщики приземлились в ЮАР
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение