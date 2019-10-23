В Гонконге отозван скандальный законопроект об экстрадиции

Об отзыве законопроекта сегодня объявил секретарь (министр) по вопросам безопасности местной администрации Джон Ли , сообщает ТАСС.

В начале сентября глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила о решении властей полностью отозвать противоречивый законопроект об экстрадиции, который привел к продолжительным протестам, переросшим из мирных демонстраций в ожесточенные столкновения. После трехмесячного хаоса на улицах города власти Гонконга пошли на уступки лишь по одному из пяти требований протестующих.