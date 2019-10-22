Умер член петербургского избиркома Николай Левшин 

Член избирательной комиссии Петербурга от КПРФ Николай Левшин скончался в возрасте 51 года. Информацию об этом сообщил коллега умершего по горизбиркому Дмитрий Краснянский.
Как передаёт «Интерфакс», причиной смерти стал сердечный приступ.
Николай Левшин вошел в состав петербургской избирательной комиссии в 2017 году. Он работал помощником депутата Госдумы Владимира Бортко, который отказался бороться за пост губернатора Северной столицы с кремлёвским выдвиженцем Александром Бегловым.
Как писал News.ru, ранее в возрасте 90 лет умер американский адвокат и политик Томас Д'Алесандро, который был мэром города Балтимор в период с 1967 по 1971 годы. Информацию о смерти подтвердила его младшая сестра, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.