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Умер член петербургского избиркома Николай Левшин 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Умер член петербургского избиркома Николай Левшин
Фото: News.ru
Член избирательной комиссии Петербурга от КПРФ Николай Левшин скончался в возрасте 51 года. Информацию об этом сообщил коллега умершего по горизбиркому Дмитрий Краснянский.
Как передаёт «Интерфакс», причиной смерти стал сердечный приступ.
Николай Левшин вошел в состав петербургской избирательной комиссии в 2017 году. Он работал помощником депутата Госдумы Владимира Бортко, который отказался бороться за пост губернатора Северной столицы с кремлёвским выдвиженцем Александром Бегловым.
Как писал News.ru, ранее в возрасте 90 лет умер американский адвокат и политик Томас Д'Алесандро, который был мэром города Балтимор в период с 1967 по 1971 годы. Информацию о смерти подтвердила его младшая сестра, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
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Другое , Дмитрий Краснянский , Александр Беглов , Владимир Бортко , Госдума , КПРФ , Конгресс США , Санкт-Петербург
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