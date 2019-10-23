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Дебош погибшего футболиста в отделении полиции попал на камеру 

Чемпионат.com + ещё 10 6 часов назад
Дебош погибшего футболиста в отделении полиции попал на камеру
Фото: Вести.Ru
Бывший футболист Иван Вшивков, выступавший за черняховский «Прогресс» и недавно погибший в полицейском участке, активно вёл себя незадолго до инцидента.
На камеру видеонаблюдения, расположенную в камере, попал дебош Вшивкова после задержания. Сначала экс-спортсмен напал на своего сокамерника, в результате чего в конфликт пришлось вмешаться сотрудникам правопорядка. Когда Ивана и его оппонента развели по разным помещениям, он стал бить ногами по стене и громко выражать недовольство.
Видео доступно в телеграм-канале «112».
Ранее в полиции заявили, что житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство и доставленный в отдел полиции, умышленно повредил радиатор отопления, в результате чего получил термические ожоги горячей водой, а позднее скончался в больнице. Сестра Вшивкова позднее обвинила полицейских в смерти брата.
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