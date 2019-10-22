Кадыров установил рекорд по установлению рекордов

Глава Чечни Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России как руководитель региона, организовавший и присутствовавший на наибольшем количестве рекордов за год. Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный».

Отмечается, что весной в республике зафиксировали самый массовый строевой конный поход в национальной одежде с участием больше 1,2 тысячи всадников. Его возглавил Кадыров.

В августе десятилетний чеченский мальчик поставил рекорд по числу отжиманий в своей возрастной категории. Арби Якубов отжался от пола 4 874 раза. Рекорд зарегистрировал главный редактор одной из Книг рекордов России Станислав Коненко