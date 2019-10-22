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Кадыров установил рекорд по установлению рекордов 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Кадыров установил рекорд по установлению рекордов
Фото: Lenta.ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров попал в Книгу рекордов России как руководитель региона, организовавший и присутствовавший на наибольшем количестве рекордов за год. Об этом сообщает ЧГТРК «Грозный».
Отмечается, что весной в республике зафиксировали самый массовый строевой конный поход в национальной одежде с участием больше 1,2 тысячи всадников. Его возглавил Кадыров.
В августе десятилетний чеченский мальчик поставил рекорд по числу отжиманий в своей возрастной категории. Арби Якубов отжался от пола 4 874 раза. Рекорд зарегистрировал главный редактор одной из Книг рекордов России Станислав Коненко.
В марте шестилетний Рахим Куриев установил рекорд по отжиманиям на брусьях — за один подход он смог отжаться 330 раз.
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Другое , Станислав Коненко , Рахим Куриев , Рамзан Кадыров , Чеченская Республика
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