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Директор российского интерната сдавал беспомощных инвалидов «в рабство» 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Директор интерната сдавал инвалидов «в рабство»
Фото: Lenta.ru
В Курской области директор психоневрологического интерната заставлял недееспособных пациентов бесплатно работать у своих знакомых. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.
Ведомство установило, что в 2018-2019 годах знакомым директора нужны были люди для выполнения подсобных работ на территории их домов и хозяйств, при этом они не хотели им платить. Тогда мужчина отправлял к ним инвалидов из своего учреждения. В прокуратуре отметили, что психически больные люди больше года должны были бесплатно трудиться и выполнять тяжелую физическую работу, противопоказанную им.
Прокуратура возбудила против директора интерната три уголовных дела по части 1 статьи 286 УК («Превышение должностных полномочий»).
Ранее сообщалось, что в Астрахани директор спецучилища сдавал воспитанников «в аренду» строительной фирме и получал за это деньги. За каждого подростка владелец стройки выплачивал ему по 500 рублей. На него завели дело о превышении должностных полномочий.
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Другое , Генпрокуратура РФ , Курская Область
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