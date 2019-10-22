Директор интерната сдавал инвалидов «в рабство»

Директор российского интерната сдавал беспомощных инвалидов «в рабство»

Курской области директор психоневрологического интерната заставлял недееспособных пациентов бесплатно работать у своих знакомых. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Ведомство установило, что в 2018-2019 годах знакомым директора нужны были люди для выполнения подсобных работ на территории их домов и хозяйств, при этом они не хотели им платить. Тогда мужчина отправлял к ним инвалидов из своего учреждения. В прокуратуре отметили, что психически больные люди больше года должны были бесплатно трудиться и выполнять тяжелую физическую работу, противопоказанную им.

Прокуратура возбудила против директора интерната три уголовных дела по части 1 статьи 286 УК («Превышение должностных полномочий»).

Ранее сообщалось, что в Астрахани директор спецучилища сдавал воспитанников «в аренду» строительной фирме и получал за это деньги. За каждого подростка владелец стройки выплачивал ему по 500 рублей. На него завели дело о превышении должностных полномочий.