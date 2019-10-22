Roshen для Зеленского: «Квартал 95» может привести президента к краху

Один из показанных вечером 19 октября номеров программы «Вечерний квартал», который выпускает студия «Квартал 95», был музыкальным. На сцену вышел Евгений Кошевой , а затем и хор имени Верёвки. Вместе собравшиеся исполнили песню «Горіла хата палала», рассказывающую о пожаре на даче экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой

Многих на Украине эта песня не столько рассмешила, сколько возмутила. С осуждением в отношении номера «Квартала 95» — излюбленного президентского детища ( Владимир Зеленский — один из основателей студии) выступили даже некоторые члены украинского правительства . Комики не стали тянуть с ответом.

«Аполитично рассуждаете!»

После того, как песня в исполнении одного из лучших друзей Зеленского и хора имени Веревки прогремела на всю страну, ее раскритиковали несколько украинских министров.

«Недавно «95 квартал» и хор Верёвки выступили с номером «Горіла хата» о пожаре у Гонтаревой. Для внешних инвесторов это выглядит очень плохо», — заявил, в частности, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов

По его словам, Гонтареву на Западе воспринимают как выдающегося реформатора. А с учетом того, что «Квартал 95» ассоциируется с властью, номер комиков, по мнению Милованова, западные инвесторы расценяткак свидетельство связи президента с олигархами. И хотя Милованов прямо не назвал имя этих «олигархов», с учетом того, на каком канале выходит передача, понятно было, что речь об Игоре Коломойском.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в свою очередь извинился за хор имени Верёвки.

«Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки», — написал он в Facebook.

«Квартал 95» не стал молчать и ответил министрам.

«Почти каждый новый выпуск «Вечернего Квартала» становится резонансным, ведь мы шутим на те темы, которые волную общество. «Квартал» — это острая политическая сатира, так было, есть и будет. Даже если это не нравится некоторым политикам», — говорилось в заявлении студии.

Комики персонально обратились к Бородянскому и Милованову. Первого они пригласили на концерт, чтобы он после увиденного сказал, «за что стыдно, а за что нет». Второму они пожелали «успехов, экономического прыжка и побольше инвесторов».

«Но если что-то пойдет не так, можете смело обвинять нас. Согласитесь, с точки зрения экономики будут очень обоснованно звучать такие тезисы, как: «Из-за шуток комиков „Вечернего квартала“ гривна упала в пять раз», «Внешний долг Украины возрастает в той же пропорции, в которой увеличивается лицо Евгения Кошевого», — ответили комики Милованову.

В итоге с примирительными речами пришлось выступать самому главе правительства Алексею Гончаруку

«Радоваться и смеяться над горем я не считаю нормальным персонально. Но я считаю, в мире очень много сатирических изданий, команд, у которых очень разный стиль, поэтому оценивать юмор политику или государственному чиновнику — это, по моему мнению, дурной тон. У нас демократическое государство, и каждый имеет право шутить, как ему удается», — заявил Гончарук.

При этом премьер-министр подчеркнул, что если бы шутила другая команда, а не «Квартал 95», то шутку бы никто и не заметил. Кроме того, Гончарук попытался выгородить президента.

«Я видел настоящую реакцию президента на историю с пожаром в доме госпожи Гонтаревой. Эта реакция была абсолютно правильная и человеческая. Никто не может радоваться тому, что у человека горит дом. Президент Зеленский точно над этим не смеялся. Более того, он как глава государства, я могу это неоднократно подтвердить, принимает все меры (с правоохранительными органами , конечно), чтобы разобраться… Поэтому привязывать эту к позиции президента не стоит», — отметил Гончарук.

Однако украинскому премьеру оппозиция не поверила. Свою роль в этом сыграло и то, что песню исполнил не один Кошевой, но и хор имени Верёвки.

Слово и дело

Под шквалом критики общества и политиков оказался не только «Квартал 95», но и Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Верёвки. Бывший первый вице-спикер, а ныне — нардеп от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко выступила против того, чтобы хор открывал сессии Верховной Рады

А позже Геращенко демонстративно отказалась ходить на концерты хора.

«Мы действительно согласны финансировать превращение хора с мировым именем на приблатнённых лабухов без чести и совести? Это и есть анонсированная новая гуманитарная политика, которая должна вернуть нам заблудшие умы жителей Крыма и Донбасса? В Кремле, безусловно, скоморошество хора примут на ура. Но я в ближайшее время на их концерты ни ногой», — отметила она.

В украинском сегменте соцсетей противники Зеленского начали травить участников хора.

При этом заслуженный ансамбль травили с такой силой, что за него в своем заявлении вступился «Квартал 95».

Проблема с хором состоит еще и в том, что именно этот ансамбль исполняет гимн в Верховной Раде при инаугурации президента или при вступлении нового созыва парламента в свои полномочия. И изначально многие подозревали хор в том, что он согласился на участие в шоу «Квартала 95» из-за административного давления. Позже стало известно, что хор за свое выступление получил деньги.

«Жаль только хор Веревки, он действительно был национальным достоянием, которое купили за 30 тыс. для грязных игр Коломойского», — прокомментировала это журналистка «Страны» Олеся Медведева.

Тем не менее, в Сети до сих пор встречаются мнения, что именитый хор согласился на рискованное для своей репутации выступление не из-за денег.

Кроме того, примечательно, что даже некоторые министры указывают на то, что скандал с «Кварталом 95» будет ассоциирован с президентом. Хотя еще до победы на выборах Зеленский заявил: он выходит из бизнеса, связанного с «Кварталом 95».

«Я выхожу из бизнеса. Я выхожу из студии «Квартал 95». Я не буду выходить пять лет, как кто-то из какой-то фабрики. То есть я перестаю быть кому-то партнером», — отмечал он тогда.

Но ему не верят и министры, и политики, и журналисты.

«Вспомнила, как кто-то из кварталовцев (кажется, Елена Кравец ) говорил, что Зе до сих пор присутствует во всех их чатах («иногда даже что-то пишет»), а также вычитывает все (!) сценарии. То есть, если он это пропустил, для него это норм. Как тогда быть с заявлением Офиса президента (сделанным после случившегося), что поджег дома Гонтаревой — ужасное преступление, которое обязательно нужно расследовать? Где была ложь: тогда или сейчас? Только не нужно делать вид, что квартал — отдельно, верховная власть страны — отдельно. Свободные творческие люди, вот это вот все. Ещё задолго до избрания Зе я говорила: «Квартал» — самый мощный электоральный инструмент страны. Самый. Так оно и получилось. С избранием шестого главы государства этот статус «Квартала» не изменился. Напротив — упрочнился», — написала в Telegram журналистка Ксения Василенко, более известная под псевдонимом Соня Кошкина.

В общем, Зеленский получил свою корпорацию Roshen. Ею стала студия «Квартал 95». И все связанные с ней скандалы, тот факт, что ее продукция транслируется на канале «1+1», принадлежащем Коломойскому, — все это будет «топить» и так начавший падать рейтинг президента.