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Российские школьники сбежали из дома и проехали сотни километров 

Lenta.ru + ещё 3 11 часов назад
Российские школьники сбежали из дома и проехали сотни километров
Фото: Lenta.ru
Два 12-летних мальчика из Мончегорска Мурманской области, которые ранее считались пропавшими, были найдены на заправке Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России, передает РИА Новости.
Уточняется, что дети пропали еще 18 октября. Мальчиков обнаружили на одной из заправок на петербургском Московском шоссе. По данным следствия, до Санкт-Петербурга они добрались на попутных машинах, преодолев таким образом более 1,3 тысячи километров.
Причины, подтолкнувшие несовершеннолетних на такой поступок, пока неизвестны. До приезда родителей их поместили в спецприемник.
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Другое , Мончегорск , Мурманская Область , Санкт-Петербург
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