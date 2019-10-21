Мечеть в Дортмунде забросали бутылками с зажигательной смесью

Двое неизвестных бросили бутылки с зажигательной смесью в мечеть в немецком Дортмунде , зданию нанесен незначительный урон, пострадавших нет, сообщает местная полиция.

Инцидент произошел в ночь на понедельник около 1.30 (2.30 мск) в дортмундском районе Эвинг. Двое неустановленных злоумышленников бросили две бутылки с зажигательной смесью в направлении мечети: одна разбилась о фасад, вторая — перед зданием. Нападавшие попытались бросить третью бутылку, но она не попала в цель.

К моменту прибытия на место полицейских огонь был потушен, сообщается в пресс-релизе полиции Дортмунда. Зданию нанесен незначительный ущерб. Полиция рассматривает конфликт на севере Сирии с участием Турции и курдов как возможный мотив нападения на мечеть, но расследует все возможные варианты. Расследование взяла на себя следственная комиссия по государственной охране полиции Дортмунда, правоохранители заверили, что внимательно следят за ситуацией у мечетей в городе.