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Мечеть в Дортмунде забросали бутылками с зажигательной смесью 

РИА Новости 2 часа назад
Двое неизвестных бросили бутылки с зажигательной смесью в мечеть в немецком Дортмунде, зданию нанесен незначительный урон, пострадавших нет, сообщает местная полиция.
Инцидент произошел в ночь на понедельник около 1.30 (2.30 мск) в дортмундском районе Эвинг. Двое неустановленных злоумышленников бросили две бутылки с зажигательной смесью в направлении мечети: одна разбилась о фасад, вторая — перед зданием. Нападавшие попытались бросить третью бутылку, но она не попала в цель.
К моменту прибытия на место полицейских огонь был потушен, сообщается в пресс-релизе полиции Дортмунда. Зданию нанесен незначительный ущерб. Полиция рассматривает конфликт на севере Сирии с участием Турции и курдов как возможный мотив нападения на мечеть, но расследует все возможные варианты. Расследование взяла на себя следственная комиссия по государственной охране полиции Дортмунда, правоохранители заверили, что внимательно следят за ситуацией у мечетей в городе.
"Это преступление шокировало меня, и я могу сделать выводы из него относительно требований безопасности для мечетей. Мы как полиция будет делать все возможное, чтобы защищать наши общины. Для расследования преступления я создал следственную комиссию в отделе государственной охраны. Я буду лично поддерживать контакт с пострадавшей мечетью и другими сообществами", — прокомментировал происшествие глава полиции города Грегор Ланге.
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Другое , Грегор Ланге , Дортмунд
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