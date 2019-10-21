Путин исключил Шульман из СПЧ 

Политолога Екатерину Шульман исключили из президентского Совета по правам человека. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, приложив к записи фото указа президента России Владимира Путина.
«Все, свободны! Гора с плеч. Никаких мучительных выборов и демонстративных выходов, немедленных или отложенных. Павел Чиков [глава международной правозащитной группы «Агора»], Илья Шаблинский [профессор ВШЭ], мои поздравления. Остальным труднее», — написала она.
Ранее стало известно, что главой СПЧ вместо 70-летнего Михаила Федотова назначили Валерия Фадеева.