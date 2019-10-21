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Ведьмы поддержат Путина в «Сокольниках» 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Ведьмы поддержат Путина в «Сокольниках»
Фото: Национальная Служба Новостей
Глава «Империи сильнейших ведьм» Алёна Полынь рассказала НСН, зачем ей нужен митинг в «защиту президента и государства».
Российские ведьмы и ведуны соберутся в Гайд-парке парка «Сокольники» в поддержку президента и России. Согласованное с властями Москвы мероприятие состоится 26 октября в 14 часов.
Глава «Империи сильнейших ведьм» Алёна Полынь призналась НСН, что акция направлена на укрепление, защиту и энергетическую поддержку государства и президента.
«Мы энергетически вложимся в то, чтобы и Россия поднималась, и было другое отношение к власти. Если мы проклинаем летчика самолета, в котором летим, то ничего хорошего из этого не выйдет. А когда большое количество людей митингуют против власти, то понятно, какие энергии идут. Важно понимать, что мы летим на одном самолете, мы в одной стране, на одной Земле, поэтому нужно друг друга поддерживать», — пояснила организатор митинга.
Полынь выразила надежду, что акция также будет способствовать улучшению качества жизни в России.
«Мы энергетически вложимся в то, что жизнь в России начнет улучшаться, а от России пойдет улучшение качества жизни и по всей Земле», — заверила собеседник НСН.
Ожидается, что в митинге примут участие более 100 ведьм, посвященных в организацию «Империя Сильнейших Ведьм». Ранее аналогичный митинг столичные власти не поддерживали.
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Комментарии
Другое , Алена Полынь , Правительство Москвы
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