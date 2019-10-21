Кононенко предложил разбомбить англичан

Блогер и журналист Максим Кононенко прокомментировал статью британских СМИ о том, что президент России Владимир Путин стал самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке.

«Тут интересно даже не то, что Путина называют самым влиятельным игроком на Ближнем Востоке. Тут интересно, что Путин (в глазах Би-би-си; мы, конечно, не думаем так) становится этим самым влиятельным игроком в то время, как из региона уходят американцы. Мы-то, повторюсь, знали, что Путин является самым влиятельным игроком в регионе и тогда, когда американцы тоже пытались тут закрепиться», — написал он в Facebook.

По словам Кононенко, публикация британских СМИ свидетельствует о том, что в глазах англичан у стран Ближнего Востока «полностью отсутствует субъектность».

«Ну то есть они как воспринимали мир как Лошаки (то есть — как корм), так и продолжают его воспринимать. Арабы, создавшие половину современной человеческой культуры? Да черт с ними. Персы, евреи? Да срать. Аятолла и король Саудовской Аравии? Дикари какие-то послевоенные», — пояснил журналист.

«Сами по себе (в головах англичан) все эти страны и люди не могут существовать. Они могут существовать только в присутствии белого хозяина», — делает вывод Кононенко.

«Хорошо, конечно, что эти сволочи стали считать нас за равных. Но лучше бы их, конечно, взять и разбомбить», — заключил он.

Напомним, в воскресенье редактор британской вещательной корпорации Би-би-си по Ближнему Востоку Джереми Боуэн в статье для The Sunday Times написал, что Россия воспользовалась бездействием западных стран и стала важнейшим игроком на Ближнем Востоке, а президент Владимир Путин — самым влиятельным в регионе иностранным лидером.

В тот же день германская газета Die Welt написала, что президент России Владимир Путин без войны добивается в Сирии побед. Издание отметило, что геополитическая ситуация в мире радикально меняется.