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Полноценный трейлер шестого и финального сезона «Кремниевой долины» 

Игромания.ру 2 часа назад
Полноценный трейлер шестого и финального сезона «Кремниевой долины»
Фото: Игромания.ру
Телевизионная сеть HBO на своём официальном YouTube-канале опубликовала полноценный трейлер шестого сезона комедийного сериала «Кремниевая долина». Напомним, что шестой сезон станет последним для сериала, о чём шоураннеры Майк Джадж и Алек Берг объявили в мае этого года.
Пока авторы не раскрывают подробности сюжета, но по ролику можно сделать вывод, что финальный сезон «Кремниевой долины», помимо прочего, сосредоточится на проблемах безопасности данных пользователей технологических гигантов, таких как Google, Facebook и Amazon, которые в последнее время часто обсуждаются в реальном мире.
Шестой сезон «Кремниевой долины» будет состоять из всего семи эпизодов, а его премьера состоится уже 27 октября. К своим ролям в сериале вернулись Томас Миддлдитч, Кумэйл Нанджиани, Мартин Старр, Зак Вудс, Аманда Крю, Джимми О. Ян и Мэтт Росс.
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Другое , Майк Джадж , Аманда Крю , Мартин Старр , Зак Вудс , Алек Берг , Томас Миддлдитч , Amazon , Google
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