От будущего к настоящему: как Москва стала умным городом

21 октября в инновационном центре «Сколково» открывается международный форум «Открытые инновации» — главное деловое событие и выставка в сфере высоких технологий в стране. Москва в этом году решила сосредоточиться на решениях для умного города: 25 столичных компаний представят свои разработки в сфере образования, медицины, безопасности и других отраслях. Как российская столица оказалась в авангарде мирового движения «смарт-сити», разбиралась «ВМ».

Интеллектуальная история

Термин «умный город» плотно закрепился в повестке различных международных форумов — от инновационных до градостроительных, экономических и управленческих— последние лет пять. При этом привлекать внимание экспертов идеи так называемого смарт-сити стали еще в конце ХХ века.

Несмотря на разные толкования умного/цифрового/проводного мегаполиса, большинство теорий сходятся в том, что основная задача умного города— в условиях растущей нагрузки на экономику (из-за старения городского населения, природных катаклизмов ит.п.) с помощью передовых информационных технологий сделать управление городскими ресурсами эффективнее, а жизнь горожан комфортнее. Обеспечить устойчивое развитие региона.

Таким образом, в модернизацию вовлекаются практически все сферы жизни мегаполиса: умное ЖКХ, умная соцсфера, транспорт… Особую роль приобретают массивы данных, которые собираются с помощью датчиков, электронных опросов жителей, в режиме реального времени передаются по каналам высокоскоростной связи в единый центр, там анализируются и позволяют выстраивать эффективное управление. По прогнозам международной консалтинговой компании McKinsey, уже к 2020 году число умных городов приблизится к 600, а еще через пять лет (к 2025-му) в них будет создаваться до 60 процентов мирового ВВП.

В рамках Евросоюза разработан целый ряд стратегий умного роста для ведущих агломераций. Ежегодно в Барселоне проводится конференция Smart City Expo World Congress, где власти мегаполисов и технологические компании делятся опытом разработки умных городских услуг: от регулировки вечернего освещения на улицах до трубопроводной доставки грузов и товаров. В свою очередь в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Сингапур выступил инициатором создания местной сети умных городов.

Москва не только оперативно подхватила мировой тренд на цифровизацию, но и довольно быстро вышла на первые позиции среди наукоемких мегаполисов, попав за последние годы в тройку лидеров по числу бесплатных точек доступа Wi-Fi, в топ-3 по числу стартапов, а также в топ-5 городов, лучше всех готовых к внедрению инноваций.

От теории к практике

С 2012 по 2018 год в столице под началом Департамента информационных технологий шаг за шагом воплощали в жизнь программу «Информационный город». Результатом стало расширение сети госуслуг, доступных горожанам в электронном виде.

Благодаря пластиковой соцкарте москвича льготники могут оплатить проезд в общественном транспорте, получать скидки в ряде магазинов, применять ее как полис ОМС. Заработала Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС), теперь можно записаться на прием к врачу по интернету, а врачи экономят время, оформляя электронные рецепты. Появилась «Московская электронная школа» (МЭШ) с электронной библиотекой, дневником и другие полезные электронные сервисы: запись в школу, оплата питания в столовой. Запустили площадку онлайн-голосований по вопросам городской жизни «Активный гражданин». Внедрили интеллектуальные системы безопасности с технологиями видеонаблюдения и распознавания лиц. Интеллектуальная транспортная система помогает управлять загрузкой улично-дорожной сети…

В прошлом году на смену «Информационному городу» пришла новая программа «Умный город — 2030», к разработке которой активно привлекали и жителей, и бизнес, и иностранных экспертов. Все материалы в открытом доступе размещены на сайте ict.moscow.

— Мы достигли многого, но жизнь меняется, предъявляет новые требования, появляются новые технологии, поэтому нам надо выходить на новые этапы, на новый уровень развития электронных сервисов, услуг информационного города, — резюмировал мэр Москвы Сергей Собянин . — И можно уже сегодня говорить не об отдельных услугах, а о создании комплексной программы «Умный город», которая охватывала бы все стороны нашей жизни.

По прогнозам специалистов, новая госпрограмма позволит еще больше освободить москвичей от повседневной рутины и избавит от пустой траты времени, так как значительную часть работы будет выполнять искусственный интеллект (ИИ). В городе продолжится рост числа умных вещей: умные дома, транспорт, дороги, производства… Будут дальше развиваться технологии виртуальной и дополненной реальности, компьютерное 3D-моделирование и 3D-печать. Кроме того, понадобятся мощные и надежные каналы связи, поскольку почти все умные технологии завязаны на быстрой передаче огромных массивов данных.

Уже сейчас Москва в союзе с ведущими телекоммуникационными компаниями выбрала восемь пилотных зон по обкатке различных ноу-хау на основе самого современного стандарта связи 5G. Экспериментальные зоны охватили «Лужники», «Москву-Сити», «Сколково», ВДНХ, Тверскую улицу, Воробьевы горы, Парк Горького и «Зарядье». Например, на площадке МТС на ВДНХ хотят тестировать решения для безопасных дорог, систему голографической связи. По планам, полное покрытие Москвы сетью 5G ожидается в 2023 году

Транспорт

Вопросы, связанные с транспортом, — одни из самых резонансных, когда речь заходит о комфорте городской среды. С одной стороны, лишь пробки ежегодно отнимают у жителей главных мегаполисов мира от 50 до 100 часов. С другой — по данным Всемирной организации здравоохранения , из-за ДТП ежегодно во всем мире получают различные травмы до 50 млн человек, а более 1 млн погибают.

Поэтому технологии умного города должны сделать людей более мобильными, а передвижение — более безопасным. Так, по словам ведущего бизнес-аналитика IT-департамента ГБУ «МосТрансПроект» Антона Пахомова , в будущем взаимодействовать с транспортом будет не водитель, а инфраструктура. По сути, улично-дорожная сеть превратится в интерактивную карту с разметкой, дорожными знаками, светофорами, бордюрами, парковками и т.д. И тогда по ней смогут передвигаться беспилотные автомобили, оснащенные специальными датчиками для анализа дороги.

Сейчас в Москве развивают комплексную систему организации дорожного движения (КСОДД) для поддержки беспилотников. Первые испытания показали, что она способна снизить уровень ДТП на 60 процентов и увеличить среднюю скорость на дорогах Москвы на 15 процентов. На территории «Сколкова» уже сейчас с помощью приложения можно вызвать беспилотное такси.

В сентябре в пилотной зоне на ВДНХ МТС протестировал несколько умных технологий, которые должны повысить безопасность дорожного движения при обгонах, на перекрестках и вблизи пешеходных переходов. В основе — обмен данными между участниками движения и с городской инфраструктурой через сеть пятого поколения (5G). Благодаря скорости передачи данных до 3 гигабит в секунду и сверхмалой задержке сети 5G позволяет передавать большие объемы информации в режиме реального времени.

На этом фоне умные остановки общественного транспорта, оснащенные камерами видеонаблюдения, USB-портами для подзарядки гаджетов и Wi-Fi (такие появились этим летом в подмосковном Жуковском), выглядят самой обыденной вещью.

Умный дом и ЖКХ Среди главных задач умного дома — наиболее эффективно использовать энергоресурсы: воду, электричество, тепло (например, при помощи автоматической регулировки освещения и кондиционеров, смарт-счетчиков, энергосберегающих ламп и строительных материалов), предупреждать различные ЧП, а если уж случится протечка или возгорание— срочно сообщить ответственным службам.

Причем, если изначально технологии ориентировались скорее на отдельных квартирных хозяев, то теперь речь идет о системном управлении— об умных домах, а не просто умных квартирах, и еще шире— жилищно-коммунальном хозяйстве города в целом. Развитие умного ЖКХ стало одним из ключевых пунктов национального стандарта «Умный город», утвержденного Минстроем РФ весной этого года.

— Уровень цифровизации многоквартирных домов пока составляет меньше одного процента, — отмечает Сергей Иревли, директор департамента IoT компании МТС. — Если компания поставляет интернет в квартиру, то с точки зрения развития бизнеса и наличия ресурсов сети логично создание сервисов по общению со зданиями и управляющими компаниями.

В начале октября в Зеленограде МГТС совместно с Мосэнергосбытом протестировала умные счетчики. Почти в 200 квартирах вместо старых приборов установили новые со специальным встроенным устройством передачи данных. Благодаря высокоскоростному проводному интернету (технология GPON) данные со счетчиков круглосуточно стекаются к энергетикам. Таким образом, специалисты могут в режиме реального времени отслеживать, кто сколько энергии потребляет, а также эффективнее планировать расход ресурсов и предлагать оптимальные тарифы. Горожане тоже в перспективе смогут контролировать потребление электроэнергии через личный кабинет.

— В Москве спрос на технологические решения бытовых задач очень высок, потому что в большой цене время, удобство и комфорт, — комментирует директор департамента развития МГТС Дмитрий Зиненок.

Безопасность и экология

По статистике, уровень преступности в мегаполисах в 1,5–4 раза выше, чем в небольших городах и сельской местности. Больше соблазнов, проще остаться незамеченным среди незнакомцев — все это притягивает преступников.

Кроме того, в мегаполисах сих сложной инфраструктурой (промпредприятиями, инженерными коммуникациями, подземкой) выше риск техногенных катастроф. Поэтому одной из самых трудных и важных задач умного города становится создание интеллектуальной системы безопасности, которая сможет прежде всего предотвращать происшествия, а также оперативно реагировать на нештатные ситуации и оповещать жителей.

В Москве еще в 2011 году появилась государственная программа «Безопасный город», частью которой стало создание информационной системы «Единый центр обработки и хранения данных» (ЕЦДХ). Сейчас к системе подключены более 170 тысяч видеокамер по всему городу (включая все жилые дома). Так правоохранители могут вести круглосуточный контроль за ситуацией не только на улицах, но также во дворах, в подъездах и на чердаках.

В итоге только за январь— июнь 2019 года число квартирных краж сократилось на 18 процентов, количество разбоев — на 20 процентов. Кстати, само видеонаблюдение также становится более интеллектуальным, например, добавилась система распознавания лиц. В этом году Москва вошла в рейтинг самых безопасных мегаполисов мира, заняв 34-е место.

В будущем системы наблюдения должны все больше брать на себя задачи по аналитике, оценке рисков и принятию решений.

Что касается экологии, следить за уровнем загрязнений в атмосфере, воде, за уровнем шума уже сейчас также помогают умные датчики.

Один из показательных примеров в столичном регионе — подмосковный Реутов. Для начала в городе решили полностью обновить телеком-инфраструктуру, построив высокоскоростную сеть передачи данных. А на этой основе начинают массово внедрять умные технологии. Все подъезды Реутова подключат к системе городского видеонаблюдения с обработкой данных в едином центре.

Система экомониторинга отслеживает текущую экологическую обстановку: температуру и влажность воздуха, выбросы углекислого газа и концентрацию токсичных веществ (в том числе из-за печально известного мусорного полигона «Кучино»). Если предельно допустимые значения будут превышены, система автоматически проинформирует городские надзорные органы.

Также в Реутове создается система по оптимизации вывоза отходов с помощью «умных» датчиков в городских контейнерах.

Главное — люди

Цель умного города — сделать так, чтобы все жители могли оперативно и в удобное для них время получить максимально качественные услуги, будь то образование, здравоохранение, соцзащита или туризм и отдых. С этими задачами также помогает справляться переход на электронные сервисы, которые в Москве заработали еще во время предыдущей государственной программы «Информационный город».

А дальше эксперты прогнозируют в том числе рост персональных цифровых помощников — они появятся практически во всех устройствах со встроенным искусственным интеллектом: помогут круглосуточно следить за здоровьем, переводить иностранные языки, виртуально присутствовать на важных мероприятиях.

Благодаря сбору и учету персональных данных различные услуги также будут становиться более адресными. Продолжат развиваться дистанционные технологии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Москва стремится быть одним из мировых лидеров в части цифровизации городского пространства. Мы сотрудничаем с лидерами IT-отрасли и стремимся дать широкие возможности для тестирования инновационных решений и их внедрения в Москве. 5G даст толчок к развитию интернета вещей, беспилотного транспорта, дистанционной медицины и многих других технологий будущего, которые сделают жизнь москвичей еще более комфортной. Главные преимущества сетей пятого поколения— высокая скорость и минимальная задержка сигнала.

— Перед телекомом сегодня стоят вызовы, которые сильно изменят и сам бизнес, и жизнь городов: развертывание сетей пятого поколения, внедрение технологий интернета вещей и искусственного интеллекта. Эти драйверы увеличат количество объектов инфраструктуры, имеющих доступ в сеть, в геометрической прогрессии и потребуют от операторов новых мощностей и решений. Мы активно готовимся к изменениям и, в частности, объединяем техэкспертизу мобильного и фиксированного операторов, что позволит нам стать надежной телеком-инфраструктурой для региона.

КСТАТИ

По прогнозам аналитиков, запуск сетей 5G и реализация проекта «Умный город» уже в ближайшие пять лет приведет к 4,5–7-кратному росту мобильного трафика, а число IoT-устройств в столице составит около 50 миллионов. В условиях огромного скачка интернет-трафика от мобильных и фиксированных услуг операторам необходимо модернизировать свои инфраструктурные сети, о чем они в последнее время все чаще и заявляют. Так, МГТС к весне будущего года расширит пропускную способность своей транспортной сети в два раза— до 2,2 Тбит/с, что позволит реализовать в столице высокотехнологические проекты любой сложности.

ЦИФРА

1 гигабит в секунду и выше может достигать скорость передачи данных при связи 5G: в 10 раз быстрее, чем мы привыкли.

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